L’effetto specchio nelle videochiamate fa crescere la medicina estetica

«Riempire l'osso significa aumentarne il volume, mettendo del filler sulla sua superficie per aumentarne la prominenza - continua l'esperto -. L'unica attenzione è che c'è un limite a questa operazione, non possiamo continuare a “sollevare i tessuti”. Il trattamento è indicato in tutti i casi in cui si assiste a un cedimento dei tessuti molli che riguarda il viso, non il collo. La durata? Siccome s'impiegano filler che hanno una densità (cross-linkaggio) importante, può essere sufficiente intervenire anche una sola volta ogni sette-otto mesi».

Nuovi device per diversi inestetismi

Adesso che si può togliere la mascherina all'esterno, la bocca riprende il suo ruolo di primo piano. Molti i filler dedicati a questa zona: Teoxane, per valorizzare la bellezza delle labbra, ha presentato due nuovi filler, RHA KISS per il primo trattamento e RHA 3. Il filler CG-Styler 600 di Seventy BG è specifico per le rughe molto sottili che compaiono sulle labbra. La novità sta nella combinazione tra acido ialuronico, reticolato con Pegde e un'alta concentrazione di un mix di peptidi. Per soddisfare le richieste di trattamenti estetici maschili, Neauvia ha messo a punto una linea di filler dedicati, Intense Man per un effetto lifting, indicato per il profilo mandibolare e gli zigomi e Stimulate Man per ripristinare la perdita di volume soprattutto sul terzo medio, è anche indicato per le mani.

Il microneedling è una tecnica consolidata, indicata per stimolare la rigenerazione della pelle e curare diversi inestetismi, la nuova SkinPen Precision, made in Usa, è un device che permette un trattamento ottimale su pelli di qualsiasi spessore e garantisce una penetrazione in profondità in modo sicuro per il paziente.

Altra terapia valida e consolidata è la carbossiterapia, che impiega l'anidride carbonica iniettandola per via sottocutanea e trova applicazione in diversi campi: per migliorare la circolazione veno-linfatica, per stimolare la ricrescita dei capelli, per il ringiovanimento cutaneo, per le smagliature. Il nuovo macchinario Cdt Therapy Light rende più facile l'applicazione grazie al touch screen e a un innovativo stabilizzatore di temperatura che permette un'erogazione ideale del gas medicale, senza provocare alcun dolore alla paziente.