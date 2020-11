L’effetto «stay at home» spinge i conti Emak Nel terzo trimestre i ricavi del gruppo crescono del 19,6%, l’anno si chiuderà a +6-7%, il presidente Bellamico: «performance eccezionale, ma impensabile a inizio anno» - Il gruppo accelera l’acquisizione del controllo della brasiliana Agres (precision farming) di Matteo Meneghello

Emak chiude i primi nove mesi dell’anno con risultati in crescita rispetto allo stesso periodo del 2019, grazie a un terzo trimestre che non solo conferma la ripresa del secondo rispetto al difficile avvio dell’anno a causa dell Covid, ma consolida le performance, gettando i presupposti per una chiusura d’anno in accelerazione, recrudescenze del virus permettendo. Da inizio anno i ricavi sono saliti del 6,8% a 359,9 milioni di euro, mentre da luglio a settembre sono aumentati del 19,6% a 112,4 milioni...