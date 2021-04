L’effetto Suez rilancia i noli marittimi: rincari su tutte le rotte

3' di lettura

Dispute legali miliardarie e un nuovo impulso ai vertiginosi rincari dei trasporti marittimi. È l’eredità della crisi di Suez, che diventa ogni giorno più evidente. La nave EverGiven, che aveva bloccato per sei giorni il canale a fine marzo, è ostaggio dell’Egitto che – com’è emerso mercoledì 14 – l’ha sequestrata con tanto di carico ed equipaggio, reclamando 916 milioni di dollari di risarcimenti per il salvataggio e per i danni subiti (compresi quelli “reputazionali”).

La società giapponese proprietaria...