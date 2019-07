L’efficienza non può pregiudicare la legalità

L’Ocse, il Gafi e la stessa Commissione europea da tempo combattono contro le shell company, società anonime tipiche del diritto inglese, create regolarmente senza i controlli preventivi tipici dei sistemi di civil law e causa di riciclaggio, evasione fiscale, corruzione e finanziamento al terrorismo. Ed è ormai risaputo che le mafie investono i loro capitali in aziende e partecipazioni societarie per diversificare i loro investimenti, ma anche per rendere più difficile la tracciabilità dei capitali e la loro effettiva intestazione.

È quindi di tutta evidenza come le semplificazioni non possano, pena le conseguenze sopra evidenziate, prescindere da un efficace controllo di legalità preventivo esercitato da autorità indipendenti e neutrali.

Il Parlamento europeo, nel percorso decennale che ha portato alla pubblicazione della succitata direttiva, ha perfettamente compreso i suindicati rischi e ha quindi previsto che i singoli Paesi, in sede di attuazione, possano decidere che sia comunque fatto salvo il predetto preventivo controllo di legalità, delegato proprio a quelle autorità indipendenti e neutrali eventualmente esistenti in ciascuno Stato.

Fu Giovanni Falcone a ideare il metodo Follow the money (per arrivare al vertice delle mafie bisogna seguire il denaro) e Paolo Borsellino fece suo quel metodo e quell’idea. Un’idea che non ha mai smesso di camminare e che potrà continuare a camminare purché il legislatore italiano, legittimamente perseguendo rapidità ed efficienza, continui a garantire sicurezza e legalità.