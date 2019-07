L’egemonia del petrolio Usa è ai massimi. Durerà?

A livello geopolitico la velocità dell'espansione energetica Usa ha rotto equilibri di lunga data, mettendo in una situazione di forte difficoltà il cartello dei produttori tradizionali dell'Opec. Il crollo delle rendite petrolifere ha innescato pesanti recessioni economiche nei paesi produttori, aumentando l'instabilità politica e le tensioni sociali, dal Venezuela all'Iran all'Arabia Saudita dove il governo è stato costretto per la prima volta ad innalzare le tasse e ricorrere al mercato internazionale del debito per finanziarie il deficit.

L'Opec è stata spinta in una posizione difensiva, costretta a dover tagliare a più riprese la produzione per sostenere i prezzi, consentendo ai produttori USA di guadagnare quote di mercato. Il governo Usa ha approfittato dell'indebolimento strategico del cartello per perseguire politiche più assertive (sanzioni) contro regimi ostili quali quello iraniano o venezuelano senza dover sopportare i rischi di una crisi petrolifera stile anni '70. La produzione dei paesi OPEC è scivolata a 29,9 milioni b/g a maggio 2019, il valore più basso degli ultimi 5 anni. 2,9 milioni b/g sono stati persi soltanto da ottobre 2018, principalmente per via del crollo dell'export venezuelano e delle sanzioni sul petrolio iraniano.

Oggi il petrolio made in Usa domina il mercato, ma i tassi esponenziali di crescita del settore non sono stati ottenuti senza costi. Il problema principale resta la profittabilità: negli ultimi 10 anni, i principali 40 produttori hanno speso in aggregato oltre 200 miliardi di $ in più di quanto abbiano incassato.

Soltanto il debito a basso costo e la dismissione di assets consentono ad una larga fetta di produttori al margine di continuare le operazioni. Ciò che continuano a mancare pertanto sono adeguati rendimenti/dividendi per gli investitori e le valutazioni fatte dal mercato lo riflettono.

PERFORMANCE DEL SETTORE OIL & GAS USA E ANDAMENTO DEL PREZZO DEL PETROLIO (WTI) PERFORMANCE DEL SETTORE OIL & GAS USA E ANDAMENTO DEL PREZZO DEL PETROLIO (WTI)

Dal 2014, in un periodo di forte crescita dei mercati azionari dove Wall Street ha quasi raddoppiato la propria capitalizzazione, il settore Oil&Gas ha subito una flessione di quasi il 70%. Le quotazioni delle società del settore energetico seguono ovviamente le fluttuazioni del prezzo del petrolio, ma dal 2015 nonostante la ripresa economica globale l'industria Usa va costantemente peggio. I primi 8 produttori mostrano infatti una riduzione dei corsi azionari superiore all'80%.