Egitto, al-Sisi grazia Patrick Zaki. Crosetto: c'è chi passa le giornate a criticare e c'è chi lavora

Lepore: grande gioia per Bologna

«E’ una grande gioia per Bologna, spero significhi abbracciarlo presto e riaverlo in città. Bisogna ringraziare anche tutti gli attivisti che si sono spesi per Patrick Zaki, Amnesty, il rettore, la professoressa Rita Monticelli, i governi che si sono succeduti e anche l’ultimo governo, che ha dialogato con l’Egitto. Per ora mi fermo qui, attendiamo altre notizie e speriamo che Patrick possa lasciare il Paese per averlo qui, è una grande gioia per Bologna, lo voglio ripetere”. Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore .

«L'Egitto ha graziato Zaki. Non è un atto casuale. È il frutto di lavoro, di rapporti, di serietà, di considerazione, di diplomazia, di senso delle istituzioni, di rispetto. Perché c'è chi passa le giornate a criticare e c'è chi lavora». Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa Guido Crosetto , dopo la notizia della grazia concessa dal presidente egiziano Al-Sisi al ricercatore Patrick Zaki. Sempre su Twitter scrive anche Antonio Tajani , ministro degli Esteri: “Il presidente egiziano al-Sisi ha concesso la grazia a Patrick Zaki. Grazie alla politica estera del governo abbiamo dato un contributo decisivo per liberare questo giovane studente. Risultati concreti attraverso il lavoro ed una credibilità internazionale”.

Patrick Zaky condannato a 3 anni di reclusione dal Tribunale di Mansoura

