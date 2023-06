L’elegante Palazzo Lecce e la Lupiae romana

Soggiornare a Palazzo Lecce significa non soltanto riconnettersi al periodo romano, bensì godere delle vertigini dell'altezza: Lecce vista da una prospettiva alata, infatti, rivela meglio il suo fascino orientale, le sorprese delle terrazze dove l'estate viene vissuta in intimità con gli amici più stretti e le buganvillea più colorate. Anche il campanile del Duomo col suo ascensore trasparente è una fune contemporanea per arrampicarsi sul cielo di questa città levantina: Palazzo BN, ex banca, offre a sua volta una food court che dal pianterreno raggiunge un ultimo piano dall'affaccio scenografico emozionante tra i teatri, il Castello Carlo V, Piazza Mazzini. L'aperitivo si può fare lassù, così come al rutilante 300mila così chic e dal bancone luccicante. Di fronte c’è Ganesh, esotico atelier di mobili e oggettistica in cui Irene Negro crea collane e monili con gusto raffinato.



