L’eleganza dell’arte storica a Fine Arts Paris & La Biennale

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

La settimana 8-13 novembre il Carrousel du Louvre si trasforma in un elegante spazio espositivo per 84 gallerie focalizzate sull'arte e gli oggetti storicizzati. L'evento Fine Arts Paris & La Biennale è allo stesso tempo nuovo e antico, poiché fonde la tradizione pluridecennale della Biennale con la fiera Fine Arts unendo le forze in una nuova proposta, creando la massa critica necessaria per competere con fiere simili come Frieze Master a Londra ad ottobre e Tefaf Maastricht a marzo.

La grande varietà di periodi, stili, materiali e culture nasce dall'accostamento di gallerie legate alla scultura e pittura europea con proposte di arti decorative e oggetti da ogni angolo del mondo, di cui molte già presenti a Parigi in permanenza.

La prevalenza francese e francofona, con ben otto gallerie brussellesi, lascia spazio a un terzo di dealer internazionali, un numero per ora ridotto che però dovrebbe incrementare nei prossimi due anni quando la fiera si trasferirà al Grand Palais, luogo per eccellenza per tutte le fiere d'arte nella capitale francese.

La varietà di periodi e materiali si riflette anche in termini di posizionamento economico delle opere sul mercato: la maggior parte dei lavori proposti ha richieste sotto la soglia psicologica dei centomila euro, con rare puntate verso il milione di euro, mentre non mancano opere che si portano a casa con meno di 10mila euro, in particolare disegni e multipli. Questo posizionamento riflette le capacità dei compratori, ma anche la relativa economicità delle opere di questo segmento del mercato dell'arte rispetto ai prezzi proibitivi del moderno e contemporaneo; in ogni caso i prezzi indicati vanno letti come indicazioni di massima richiesta dalla galleria, senza considerare costi aggiuntivi come tasse e trasporti e allo stesso tempo eventuali prezzi finali legati a trattative private. Difficile riassumere tale varietà in uno spazio ragionevole che impone scelte personali.



Loading...

Astrolabio del 1455 proveniente dal Chiostro di San Zeno a Verona. In vendita da Daniel Crouch per 1.480.000 €

Le gallerie italiane

Sebbene fra gli stand si parli molto italiano e le opere d'arte con legami al Belpaese si trovino in moltissimi espositori a livello globale, le gallerie con base principale in Italia sono ancora un'avanguardia ristretta ma ben rappresentativa. La giovane galleria fiorentina di Enrico Frascione presenta una serie di dipinti figurativi italiani e francesi con prezzi fra i 30-100mila € e disegni sotto i 30mila €, oltre ad un raro disco quattrocentesco commemorativo di una nascita nobiliare, dalla richiesta sotto il mezzo milione di euro; faceva bella mostra di se anche una scultura inusuale in legno di un boxer futurista degli anni '30, già presentata anche alla Biennale di Firenze a settembre, in cerca di un compratore dalla richiesta di 80mila €. Basate a Roma e Londra, le gallerie W. Apolloni e Laocoon Gallery uniscono nella loro offerta l'arte antica tipica del Grand Tour con l'arte italiana del primo Novecento. Diverse le vedute di artisti stranieri che fecero dell'Italia loro casa come Gaspar van Wittel, tradotto in Vanvitelli, presente con una coppia di drammatiche scene di naufragio ambientate in porti italiani (prezzo richiesto attorno a 120mila euro per la coppia), due grandi acquarelli di Franz Kaisermann raffiguranti le cascate di Tivoli e delle Marmore a 36mila €. Non comune la presenza di due ritratti di figlie di Giacomo Balla, diverse per soggetto e stile esecutivo, il primo un lavoro su carta di Giacomo raffigurante «Luce» nel 1925 (richiesta 25mila €) cui si affianca un autoritratto di Elica Balla del 1943 a 12mila €, anche se sarebbe un peccato dividere questa coppia.

Pablo Picasso, «Clown» (circa 1937-39). Pittura su scatola di fiammiferi in vendita da Galleria Beres per 240.000€

Anche la romana Galleria dei Coronari propone il tema della bellezza paesaggistica italiana con una parete di vedute di Roma su carta di Victor Jean Nicolle prezzate attorno ai 20mila €, cui si accompagnano una tela architettonica di Panini e un drammatico Martirio caravaggista con prezzi a trattativa nell'ordine dei 200mila €. Ma il vero protagonista dello stand è la ricostruzione di una stanza cinese con le sue pareti illustrate che fanno da sfondo a tutte le altre opere proposte. Forte presenza di scultura religiosa invece per Chiale Fine Art, fra cui spicca un crocefisso policromo in condizioni conservative eccellenti di fattura fiorentina attorno al 1520 di Santi Buglioni (richiesta attorno a 140mila €).

Luca della Robbia, Testa di Santo (circa 1425-1430) in bronzo dorato, in vendita da Edouard Ambroselli a 480.000 €

Forte la presenza di scultura in particolare medievale, con gallerie specializzate come Sismann, ma l'oggetto più particolare è probabilmente una testina di Luca Della Robbia in bronzo dorato del 1430 proposta da Édouard Ambroselli a 480mila € che durante l'inaugurazione ha attirato l'attenzione anche del gallerista e collezionista inglese Daniel Katz.