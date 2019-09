L’elenco dei condòmini morosi? Vietato pubblicarlo in bacheca di Silvio Rezzonico

Il quesito. Nel mio stabile ci sono diversi condòmini morosi, che non pagano le quote condominiali. Quale deterrente, ho consigliato l’amministratore di esporre nella bacheca condominiale l’elenco dei morosi, con l’avviso di procedere legalmente per il recupero delle morosità. L’amministratore riferisce che, in ossequio alla normativa sulla privacy, non è possibile esporre in bacheca questo elenco. Ho contestato tale affermazione, soffermandomi sulla liceità di esporre in bacheca i nomi dei morosi, in quanto la bacheca si trova all’interno del fabbricato condominiale. Chi ha ragione?

G.M. - Torre Annunziata

La risposta. L’amministratore di condominio ha ragione nell’affermare di non poter esporre l’elenco negli spazi comuni.

Secondo il vedemecum del Garante della privacy del settembre 2013, infatti, non è consentito inserire nella bacheca condominiale – che è accessibile anche ai terzi – i nominativi dei condòmini morosi.

Tuttavia, l’Authority precisa che eventuali morosità o inadempienze possono, però, essere comunicate dall’amministratore agli altri condòmini al momento del rendiconto annuale, «oppure a seguito della richiesta effettuata da ciascun condomino nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo».

Inoltre, le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell’assemblea.