L’elenco delle richieste della Camera dei Buyer alle istituzioni Chiusi dal 12 marzo, i negozi multimarca della moda sono in crisi di liquidità e hanno bisogno di flessibilità su scadenze e oneri fiscali e previdenziali, canoni di locazione e defiscalizzazione di molte spese fisse e da fare per la ripresa

Le proposte di Camera Buyer (Cbi) per sostenere la filiera nazionale, partendo dal quadro generale: la merce che si vende nei negozi di moda è merce deperibile e in 90 giorni di solito si sconta. La perdita di margine in queste condizioni – serrata totale dal 12 marzo, data di riapertura incerta – è quindi duplice per le aziende del comparto:

- Viene ridotto il tempo di vendita in negozio (e aumentato il tasso di sconto)

- Viene appesantita la cassa con l’arrivo della nuova collezione, mentre non è stata venduta la precedente;

- C’è il rischio di avere una montagna di rimanenze e tutto il mercato invaso da merce che costa poco e svilisce i marchi.



Tre possibili soluzioni

La prima è la modifica temporale dei sistemi di tempificazione stagionale, perché – spiega Francesco Tombolini, presidente di Cbi – l’errore più grande sarebbe lavorare come se nulla fosse cambiato. Non importa se le piattaforme praticano tanti sconti, Cbi propone:

- Spostamento dei saldi ufficiali in tardo agosto;

- Spostamento delle consegne per l’autunno-inverno (A-I) 2020-21 in settembre;

- Acquisto della primavera-estate (P-E) 2021 (in maniera molto minore) in settembre/ ottobre.



Occorre sostenere la gestione delle collezioni P-E ed A-I 20-21, poiché c’è bisogno di consolidare:

- I pagamenti della P-E;

- Sconti della P-E che avranno comunque bisogno di marginalità;

- Riduzione ove possibile di ordini dell’A-I, oppure sconti e marginalità;

- Pagamenti dell’A-I, “ritempificati”



Crisi di liquidità e circolante

Serve un fondo comune dove poter iscrivere tutte queste assenze di liquidità: continuare a pagare, molte volte in anticipo, merce ordinata in altri momenti e soprattutto con i negozi chiusi non è possibile. Il fondo

di garanzia collettivo potrebbe essere costruito con l’aiuto di una banca nazionale.