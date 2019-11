L’elettrico è il futuro. Intanto però togliamo le auto vecchie dalle strade

LA SITUAZIONE Auto circolanti a dicembre 2018 per classe di emissioni.

Un’auto su tre è ante-Euro 4

Un terzo delle auto sulle nostre strade, 13,7 milioni, è ante Euro 4, ossia con un'anzianità da 13 a oltre venti anni, con tutto ciò che significa in termini di misure di sicurezza attive e passive, oltre che di sostenibilità ambientale. Un'auto di oggi emette sostanze inquinanti venti volte inferiori a quelle del secolo scorso. Detto diversamente, togliere dalle strade una sola auto vecchia equivale a azzerare le emissioni di ben diciannove auto Euro 6. Proprio qui sta il punto: che non vengono tolte dalla circolazione. Le Euro 2 e 3, che hanno anche un mercato all'estero, vengono radiate in ragione di meno del 10% all'anno: significa che per eliminarle impiegheremo dieci anni. Le Euro1 hanno una velocità di uscita che è la metà: ci vorranno vent'anni per farle fuori.

Le Euro 0 premiate dallo Stato

Per le Euro 0, antecedenti al 1992, neppure vale la pena fare il calcolo, visto che sono inamovibili, anche perché vengono premiate dallo Stato col dimezzamento e poi azzeramento del bollo, con la scusa che sarebbero storiche.

Italia indietro sulla mobilità elettrica

Ai media, il compito di scendere con i piedi per terra, lì dove stanno le ruote gommate su cui si muovono i cittadini. Eventualmente chiedendosi quanto sia probabile (ma credibile è più appropriato) che in undici anni 3,3 milioni di auto elettriche vengano immatricolate nel Bel Paese. Si tratta di 300mila all'anno, a cominciare dal prossimo. Ora, se partiamo dal dato vero di mercato, che parla di circa 6.000 targhe nel 2019, pare quanto meno ottimista prevedere di moltiplicare per cinquanta. È vero che una media è una media, ma è altrettanto vero che se le 300mila non le vendi l'anno prossimo poi quello dopo te ne toccano 600mila, e così via.



Forse è il tempo di accettare il fatto che togliere dalle strade le auto inquinanti è molto più green che metterne poche migliaia di elettriche.