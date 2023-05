L’elettrico fa crescere ad aprile il mercato di moto, scooter e ciclomotori del 16,4%

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Si consolida l’interesse del mercato italiano per le due ruote, comparto che chiude il mese di aprile con immatricolazioni in crescita del 16,4%, per il quarto mese consecutivo. I dati sulle immatricolazioni mensili di moto, scooter e ciclomotori diffusi da Confindustria Ancma – Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori – confermano il buon momento per un settore che registra in generale anche una crescita, come emerge dai dati del ministero dei Trasporti, del numero di patenti A rilasciate, +24% dal 2019 alla fine dello scorso anno.

L’aumento dei volumi di vendita tutte le categorie, compresi i mezzi elettrici che avevano sofferto negli ultimi mesi. A tirare la volata, evidenzia l’Ancma, sono ancora gli scooter che immatricolano 16.611 unità, con una crescita del 22,54%. Seguono le moto, che targano 15.384 veicoli e mettono a segno un aumento dei volumi del 10,8%. I ciclomotori risultano in terreno positivo per la prima volta dall’inizio dell’anno, anche grazie al contributo del segmento elettrico, con 1.610 unità vendute e un incremento del 13,14%.

Loading...

Il mese scorso la vendita di veicoli elettrici ha segnato un incremento dell’11,12%, a 1.019 unità, il risultato dell’andamento sul mercato dei ciclomotori a emissioni zero, che crescono del 90,3%, con 451 unità vendute.

Nei primi quattro mesi dell’anno il mercato guadagna il 24,17% rispetto allo stesso periodo del 2022, con gli scooter a quota 56.485 mezzi targati e una crescita del 37,9%. Al secondo posto, per numero di veicoli immatricolati, i sono le moto, con 54.311 unità vendute e un incremento del 16,4% mentre resta negativa da inizio anno la performance dei ciclomotori che perdono il 10,05%.