L’elettrificato prende campo ma il termico è resiliente

4' di lettura

L’auto elettrica è pronta a diventare la normalità anche nel mondo delle flotte aziendali, superando i principali ostacoli che ne hanno limitato la crescita fino ad oggi. Il cambiamento è legato all’arrivo di un lungo elenco di modelli in grado di rispondere alle esigenze degli utilizzatori ma soprattutto per la crescita esponenziale della rete di ricarica in tutto il territorio nazionale.

Il 2021 sarà ricordato come l’anno del debutto dei punti di carica ad alta potenza anche in autostrada, condizione necessaria per chi percorre quotidianamente centinaia di chilometri su una vettura priva di motore termico. Addio quindi ai modelli “tradizionali”? Tutt’altro. L’offerta dei costruttori prevede molte novità elettrificate, dove le alimentazioni benzina e diesel si abbinano all’elettrico.

Tornando alle novità in arrivo, tra le auto più attese spicca l’Audi Q4 e-tron proposta anche in versione Sportback. Il suv dei quattro anelli è pronto a diventare la prima elettrica da “grandi volumi” del marchio di Ingolstadt. Questo sarà possibile grazie alla lista di novità presentate partendo da un’autonomia fino a 520 cavalli e ad un prezzo di partenza inferiore ai 50.000 euro, il tutto abbinato a dimensioni adatte anche all’uso cittadino e ad un pacchetto che assicura guida autonoma di livello e grande connettività di bordo. Realizzata sulla piattaforma modulare Meb, la stessa della Skoda Enyaq e Vw Id.4 e punto di partenza della maggior parte delle novità elettriche del Gruppo Volkswagen, la Q4 e-tron monta una batteria da 82 kWh e utilizzando una presa da 125 kWh impiega solo 10 minuti per recuperare 130 km di autonomia e dal 5 al 80% servono meno di 40 minuti. Lunga poco meno di 4.60 metri, offre un abitacolo pensato per cinque persone, novità come l’head-up display con realtà aumentata e un vano di carico posteriore da 520 litri ed espandibile fino a 1490. Grazie alle motorizzazioni disponibili si può passare dai 170 cavalli della 35 e-tron a trazione posteriore (con 341 km di autonomia e 349 per la Sportback), ai 204 della 40 e-tron (con 520 km a disposizione), fino ai 299 cv della 50 e-tron quattro (488 e 497 km per la Sportback).

Restando nel segmento dei suv elettrici Mercedes ha recentemente presentato la EQA, su base Gla e con 426 km di autonomia, e al Salone di Shanghai sarà svelata la EQB. La novità attesa della Stella è sicuramente la EQS, ammiraglia a zero emissioni iper-futuristica e pronta a spodestare la Tesla Model S. Come detto però le tante novità in arrivo non sono solo 100% elettriche, partendo dall’inedita Citroen C5 X. Il marchio francese torna nel segmento delle ammiraglie con un modello che abbina i tratti da berlina a quelli da suv, il tutto con un gamma di motorizzazioni benzina e plug-in hybrid. Attesa nel 2022, sarà una delle tante novità presentate dal Gruppo Stellantis (nato dalla fusione di Fca e Psa) tra cui non mancherà la nuova Alfa Romeo Tonale o la Maserati Levante Hybrid.

In ottica flotte il segmento dei suv compatti e medi continuerà ad essere uno dei preferiti dagli utilizzatori, e qui le novità spaziano dalla Opel Mokka in versione termica o elettrica, alla nuova Toyota Yaris Cross o modelli premium come la Range Rover Evoque o la Bmw X2 plug-in hybrid.