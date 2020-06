L’elettrodotto non deve ridurre le emissioni: esclusi i rischi oncologic

Il contr’ordine della Corte d’Appello

Il verdetto è stato ribaltato dalla Corte d’Appello. Per i giudici territoriali, infatti, l’ordinamento interno, (Dpcm del 2003) che ha recepito il principio di precauzione di derivazione comunitaria, offre adeguate garanzie, fissando valori di attenzione e obiettivi di qualità, tarati sui luoghi degli impianti e sui tempi di esposizione, con particolare riguardo agli elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per l’infanzia, di centri abitativi e di scuole. Parametri sui quali le Regioni non possono più intervenire, neppure in senso più restrittivo, dopo la sentenza (307/2003) con la quale la Consulta ha rimesso saldamente la materia in mani statali per quanto riguarda pianificazione e regolamentazione degli impianti.

Il punto di equilibrio tra salute e necessità di energia

La fissazione di valori soglia nazionali inderogabili - sottolinea la Cassazione - rappresenta il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte: evitare al massimo l’impatto delle emissioni elettromagnetiche e realizzare gli impianti necessari per il paese. Una logica per cui la competenza delle Regioni in materia di trasporto dell’energia elettrica e di ordinamento della comunicazione è di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. I cittadini, nel loro ricorso, non contestavano il mancato rispetto del valore di attenzione, fissato in 10 microTesla nel caso di esposizione prolungata, ma criticavano le ragioni di dissenso, non abbastanza motivate, della Corte d’Appello, rispetto alle tesi dei periti , alla quale aveva invece aderito il giudice di primo grado con la sentenza a loro favorevole.

La letteratura scientifica internazionale