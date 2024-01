L’elettronica di consumo scommette sul rimbalzo dopo le vendite deboli del 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per i prodotti high tech e quelli durevoli il 2024 dovrebbe essere l’anno di una leggera ripresa dopo un mediocre e deludente 2023. Questa la previsione che gli esperti di Gfk presentano in vista del Ces di Las Vegas, la più importante manifestazione al mondo dedicata all’elettronica di consumo e alle soluzioni digitali. Così dopo un fiacco 2023 che dovrebbe terminare con un -3% a valore rispetto al 2022 a causa dell’inflazione a doppia cifra, le incertezze portate da due conflitti locali e un mercato saturo dopo la corsa agli acquisti negli anni del Covid ora si confida in un rimbalzo tecnico. Sempre a livello mondiale il fatturato 2023 resterà ancora sopra i livelli pre Covid grazie soprattutto alla crescita dei settori dell’It & Office e dei piccoli elettrodomestici che hanno registrato performance ben superiori ai ricavi del 2019, rispettivamente con un +16% e un +21%. L’elettronica di consumo invece si è mantenuta debole. Secondo l’indagine internazionale Gfk consumer life, nel 2023 il prezzo è stato un fattore sempre più importante nelle decisioni di acquisto dei consumatori. Così retailer e produttori hanno risposto estendendo i periodi promozionali e offrendo più prodotti a prezzi scontati mentre i consumatori hanno avuto l’opportunità di acquistare prodotti con caratteristiche più elevate che non avrebbero potuto permettersi a prezzi normali. Accanto a questi segmenti più sensibili al prezzo, sono rimasti sul mercato anche i consumatori con redditi più elevati e maggiormente resistenti alla crisi. Di conseguenza nello scorso anno i prodotti premium hanno continuato a registrare performance superiori alla media.

Così nel mondo

Per quanto riguarda le diverse aree geografiche il mercato che ha messo a segno la migliore performance, a valore nei primi 10 mesi del 2023, è stato quello africano con un +7% mentre quello cinese, segnato dalla deflazione, la crisi immobiliare e la scarsa fiducia dei clienti registra un -6%. Questa divergenza potrebbe aumentare nel 2024, poiché il Pil continuerà a crescere in aree emergenti come l’India, mentre Cina e Stati Uniti dovrebbero rallentare rispetto al 2023. «Dopo due anni di declino, prevediamo che nel 2024 il mercato globale della tecnologia di consumo tornerà ad essere positivo anche se in misura ridotta - spiega Ines Haaga, esperta Gfk per il settore Tech & Durables -. Secondo le nostre previsioni nel 2024 la crescita sarà guidata dalle seguenti tendenze e innovazioni. A quasi quattro anni dall’inizio della pandemia, inizieranno i cicli di sostituzione dei prodotti, in particolare per categorie in rapida evoluzione come gli smartphone e i pc portatili. Di conseguenza, nel 2024 il comparto Telecom dovrebbe crescere, con una maggiore propensione verso i dispositivi di fascia alta».