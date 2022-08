L’embargo cinese sulla sabbia non fermerà i chips di Taiwan

3' di lettura

C’è indubbiamente un legame tra sabbia e microchip. Ma la tormentata filiera dei semiconduttori non dovrebbe soffrire troppo per la “vendetta” cinese contro Taiwan. In primo luogo perché c’è sabbia e sabbia: non tutta si presta all’estrazione di silicio di grado elettronico, che dev’essere praticamente privo di impurità (è ammessa solo una parte su 100 milioni). E in secondo luogo perché l’isola – che rifornisce il mondo di oltre il 90% dei chips più sofisticati, come quelli impiegati negli smartphone...