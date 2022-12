L’embargo al petrolio russo è uno tsunami, impatto imprevedibile anche per l’Opec+

4' di lettura

Uno tsunami sta per abbattersi sui mercati petroliferi. La Russia è responsabile del 10% della produzione globale di greggio ed è impossibile che l’embargo europeo non lasci conseguenze, a prescindere dall’efficacia o meno del price cap voluto dal G7. Il nodo delle trattative nella Ue si è sciolto venerdì sera, quando anche la Polonia ha accettato di convergere su un tetto a 60 dollari al barile, all’incirca in linea con le attuali valutazioni del greggio russo Ural. Ma questo non basta a fare chiarezza...