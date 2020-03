L’emergenza nei contratti tra aziende: ecco il decalogo anti liti In vista di nuove strette o del prolungarsi dell’emergenza ora le aziende si cautelano : da rivedere tutti gli impegni futuri con clienti e fornitori di Marta Casadei e Valeria Uva

Varietà di casi . Tra quelli affrontati anche i contratti delle affissioni già pagate (con le strade vuote)

Una mappatura completa di tutti i contratti commerciali e di servizio attivi per capire come muoversi se l’emergenza da coronavirus dovesse protrarsi a lungo . Dopo aver più o meno “messo in sicurezza” o rinegoziato i rapporti commerciali bloccati nei primi giorni del lockdown, ora le aziende guardano oltre.

«È partita una due diligence su tutti i contratti i in essere con clienti e fornitori - racconta Martina Lucenti, socia dello studio legale Portolano Cavallo che ha messo a punto un decalogo per svolgere questa attività . «L’obiettivo è capire se contengono già clausole specifiche sulla forza maggiore - aggiunge - o se occorre farfe riferimento alle norme previste dall’ ordinamento, italiano o straniero, perché i rimedi per chi non riesce a portare a termine i propri impegni possono essere molto diversi nei vari sistemi giuridici». In pratica le società, soprattutto quelle più strutturate, stanno esplorando tutti gli scenari, compresi quelli peggiori e vogliono vedere in che posizione, di forza o di debolezza, si trovano rispetto a partner e clienti.

«Gli avvenimenti straordinari che si stanno verificando in questo periodo - spiega Enrico Vergani, of counsel e membro della task force Covid-19 di BonelliErede - porteranno le aziende a inserire nei contratti clausole che tengono conto di un’ampiezza maggiore di eccezioni. Non solo calamità naturali ed eventi catastrofici, ma anche epidemie, come quella che stiamo vivendo». Perché il punto è che una definizione puntuale della «forza maggiore» non è possibile a priori .

I casi concreti

E in effetti le situazioni che gli studi hanno affrontato in questi giorni sono le più varie. Dalla grande azienda non più in grado di eseguire rapidamente pagamenti complessi con i dipendenti tutti in smart working, alla campagna pubblicitaria già pagata destinata alle vie dello shopping a Milano, che però di fatto nessuno ha visto. Fino ai ritardi nella consegna delle merci che arrivano via mare, per il “cordone sanitario” che in qualche caso ha avvolto i porti italiani. Districarsi nella matassa dei divieti dei Governi, obblighi e responsabilità di singoli e aziende non è facile e, soprattutto ricorda Lucenti «è un esercizio che va compiuto caso per caso, contratto alla mano, perché nel nostro ordinamento non c’è una definizione dettagliata di cosa si intenda per forza maggiore».

I rapporti internazionali

Tutto è ancora più complicato per i contratti con fornitori e partner stranieri. «Sono spesso disciplinati dalla legge inglese - continua Vergani - che non permette un’interpretazione elastica delle clausole: ci sono commentatori britannici ancora scettici di fronte all’applicazione della forza maggiore alla situazione attuale, se nel contratto non viene menzionata un’epidemia e dei divieti imposti dallo Stato per farvi fronte». Il problema dei regolamenti internazionali colpisce in particolar modo il turismo: «Abbiamo tour operator italiani con prenotazioni cancellate, che non sanno come gestire le restituzioni perché si trovano in una catena di rapporti anche con società oltre oceano» conferma Oscar Podda, socio dello studio Nunziante Magrone.