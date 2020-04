L’emergenza coronavirus accelera il tirocinio di avvocati e medici

LE NOVITÀ

Le udienze per semestre : vincolo ridimensionato



Gli aspiranti avvocati devono sostenere, per potere accedere all’esame di abilitazione, un praticantato di 18 mesi, che prevede, tra l’altro, la presenza ad almeno 20 udienze in ciascuno dei tre semestri di cui si compone il tirocinio. Poiché in questo periodo di emergenza i praticanti non possono partecipare alle udienze, perché sono sospese o si svolgono in modalità telematica, il decreto Scuola (Dl 22/2020) ha allentato il vincolo delle 20 udienze a semestre (il tirocinio è valido anche se non si raggiunge quel limite). Inoltre, in via straordinaria, il praticantato viene ridotto a 16 mesi.

L’abilitazione: per i medici niente esame di Stato

Il decreto “cura Italia” (Dl 18/2020) ha disposto l’abolizione dell’esame abilitante per chi si laurea in medicina e chirurgia. La laurea diventa, dunque, titolo abilitante per l’esercizio della professione, a condizione che si sia svolto il tirocinio durante il corso di studi.

