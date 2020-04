L'emergenza Covid non ferma Fineco, confermati i target 2020 Il ceo Foti ha già preannunciato una trimestrale importante e anche una raccolta netta di aprile in crescita. Continua l'espansione Oltremanica della società, che già pianifica la conquista di altri Paesi di Eleonora Micheli

(FOTOGRAMMA)

6' di lettura

L’emergenza sanitaria provocata dalla diffusione del coronavirus non ferma Finecobank, che confida di perseguire i target di fine anno, quelli annunciati prima che scoppiasse la crisi pandemica. Per certi versi la società guidata da Alessandro Foti è addirittura favorita in questo momento estremamente difficile per il Paese, visto che, come ha sottolineato il numero uno, «non sta diventando digitale» per rispondere alle esigenze del momento, ma «è nata digitale». La competizione tecnologica della piattaforma Fineco, in questo momento di confinamento a casa, ha attratto nuovi clienti, interessati a fare trading e aprire conti. Il risultato è stato che la raccolta netta risulta in crescita e il brokerage nei primi tre mesi dell'anno è volato , mettendo a segno un rialzo del 110% su base annua, per un giro d'affari di circa 64 milioni. I numeri del primo trimestre 2020 saranno svelati il prossimo 11 maggio, ma intanto l’amministratore delegato, Alessandro Foti, ha anticipato, al termine dell'assemblea dei soci che si è tenuta oggi, che la trimestrale sarà «importante», tanto da consentire sin da adesso di guardare con ottimismo a fine anno.

Trimestrale importante e target 2020 confermati

«Non posso dare anticipazioni sui numeri del primo trimestre, che pubblicheremo il prossimo 11 maggio, ma posso dire che la società sta andando molto bene e posso confermare che sta registrando risultati importanti e robusti, con una crescita importante sia dei ricavi, sia del risultato di esercizio», ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo. Del resto i numeri sulla raccolta netta già pubblicati nelle scorse settimane hanno testimoniato una situazione florida per la società, che nel periodo gennaio-marzo ha vantato una raccolta di oltre 2,1 miliardi, in rialzo da 1,7 miliardi dello stesso periodo dell’anno scorso. Il numero uno di Fineco ha anche aggiunto: «Direi che i risultati del primo trimestre saranno importanti e tali da renderci ottimisti per il proseguo dell’anno. Siamo convinti che Fineco sarà in grado raggiungere gli obiettivi indicati per il 2020, sia in termini di crescita dei ricavi, sia di utile netto».

La raccolta di aprile confermerà il trend di crescita di marzo

E’ inoltre andato bene anche il mese di aprile, in quanto a raccolta netta. «Annunceremo una raccolta di aprile che sarà importante e che confermerà il trend già evidenziato a marzo, con l’aggiunta che ad aprile è stato registrato anche un ritorno importante al risparmio gestito, mentre a marzo c’era stata una raccolta netta robusta, ma in prevalenza verso la liquidità o il risparmio amministrato», ha detto ancora Foti, ribadendo di essere «soddisfatto».

Per altro i risultati sulla raccolta, ha sottolineato ancora Foti, sono stati ottenuti senza far ricorso a campagne promozionali aggressive. «Le nostre offerte sono rimasta identiche, ma stiamo acquisendo raccolta grazie al fatto che la clientela vuole operare con banche e istituzioni che funzionino» in questo momento in cui si procede verso una maggiore digitalizzazione.

Nel mese di marzo la raccolta netta di Fineco si è attestata a un miliardo di euro, vantando il miglior risultato dal dicembre 2015, in crescita dai 792 milioni dello stesso mese del 2019. Ne primi tre mesi 2020 la società ha vantato una raccolta di 2,1 miliardi contro 1,7 miliardi dell’anno prima. Il brokerage ha visto una decisa accelerazione a seguito dell’elevata volatilità che ha portato al terzo mese record consecutivo. La società aveva già comunicato che i ricavi stimati del trimestre, con il mese di marzo che da solo ha contribuito per circa 30 milioni, sono pari a circa 64 milioni: oltre +110% rispetto a 30,2 milioni del primo trimestre e oltre +75% rispetto a 35,9 milioni del quarto trimestre 2019. Foti ha già confermato che anche ad aprile il brokerage sta andando molto bene.



In arrivo nuovi clienti e premiata piattaforma tecnologica

Foti ha spiegato che l’attuale fase di mercato rende evidente la qualità e la bontà del business model di Fineco, diversificato e capace di performare bene anche in questa situazione di crisi pandemica. In più l'emergenza sanitaria ha accelerato la digitalizzazione del Paese, favorendo proprio società come Fineco più progredite da un punto di vista tecnologico. «La fase che sta vivendo il Paese è estremamente complicata - ha spiegato Foti - Ci sono elementi che ridisegnano la società italiana. Ad esempio stiamo assistendo a una grandissima accelerazione del mondo digitalizzato e quindi è chiaro che un’azienda come la nostra è vincente, visto che è nata digitale e non sta diventando digitale». Insomma, ha spiegato ancora Foti, «il mondo sta venendo verso il nostro modello di business: situazioni che probabilmente si sarebbero materializzate tra quattro o cinque anni, hanno accelerato notevolmente i tempi». Il risultato è che Fineco ha assistito sia a una crescita del numero dei clienti proprio nel corso delle ultime settimane, sia a un aumento del così detto ‘finacial wallet’ dei clienti, ossia ai portafogli dei clienti. Del resto, ha detto ancora Foti, «la clientela tocca con mano la possibilità di disporre e lavorare con una piattaforma integrata di sistemi finanziari, consulenti, customer esperience perfetta anche in queste condizioni di mercato durante le quali il carico infrastrutturale è enorme per la mole di dati, informazioni e transazioni».