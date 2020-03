L’emergenza e i destini incrociati di Conte e Salvini

In arrivo le proposte del centrodestra

Salvini giustamente aveva stigmatizzato, e proprio per la stessa ragione, le parole di Conte che aveva criticato l’ospedale di Codogno mettendo in discussione il nostro sistema sanitario. Ma le sue dichiarazioni al Pais non sono state meno gravi. Soprattutto perché arrivano dal leader dell’opposizione e del principale partito italiano. Adesso però sembra tornato a indossare panni più istituzionali offrendo proprio in queste ore, assieme a Giorgia Meloni e Antonio Tajani, la collaborazione dei partiti del centrodestra. In una conferenza stampa davanti al Senato, Salvini ha anticipato che presenterà al Governo le loro proposte per l'emergenza «nella speranza - ha sottolineato - che ci sia la volontà di ascoltarci» perché, ha poi aggiunto, «responsabili sì ma spettatori no».

Il segnale di unità delle opposizioni

Una scelta quella di parlare assieme alla leader di Fdi e al braccio destro di Berlusconi, per dare un segnale di unità dell'opposizione che finora era mancato. Anche per Salvini del resto, come per Conte, la gestione dell’emergenza potrebbe rivelarsi decisiva per il suo futuro politico: ancora una volta i destini del premier e del numero uno della Lega tornano ad incrociarsi.

