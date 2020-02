L’emergenza è pesante, rispondiamo investendo in innovazione

Dovremmo avere incentivi per poter acquistare strumenti per il telelavoro (connessioni casalinghe, sistemi di teleconferenza, cyber security,...) e anche per normarli per tutti quei contratti che oggi non prevedono la possibilità di lavorare a distanza.

C) Servizi online della pubblica amministrazione

I servizi della pubblica amministrazione dovrebbero essere accessibili da casa senza necessità di recarsi presso gli uffici fisicamente. Oggi in regioni come la Lombardia molti servizi sono accessibili direttamente on line, per poterli utilizzare i cittadini devono essere dotati di carta di identità elettronica (o spid) per potersi identificare a distanza on line. Potrebbe essere l'occasione di sbloccare i servizi della PA non ancora online.

Potrebbe anche essere l'occasione per sperimentare nuovi modi di distribuzione della carta d'identità elettronica: ad esempio usando il processo utilizzato dalle carte di credito con invio a casa e attivazione secondo un processo sicuro. Potrebbe, infine, anche essere l'occasione di testare il voto online per i comuni dove non sarà possibile recarsi ai seggi per il referendum di fine marzo.

D) Nuovi sistemi distributivi

Le aziende più resilienti sono quelle che si adattano al periodo o lo anticipano. Per questo investimenti sull'e-commerce potrebbero essere una soluzione per alcuni produttori e distributori che stanno subendo un rallentamento delle vendite nei negozi fisici.

L'unico settore cresciuto a doppia cifra negli ultimi quindici anni potrebbe vedere nel 2020 una accelerazione ancora più importante.

E) Sostegno finanziario nel breve termine

Questi prossimi mesi vedranno anche diverse crisi di liquidità di aziende prese dalla crisi. Sarà quindi necessario sostenere l'aspetto finanziario. Posponendo tassazioni nelle città più colpite, ma anche creando degli strumenti di supporto soprattutto alle aziende che in questi mesi investiranno in ricerca e sviluppo.