L’emergenza mette le ali al fintech: è boom di investimenti. Ma l’Italia fatica

Pagamenti, ma non solo. Tra digital lending, banking as a service, criptovalute, acquisti a rate, open banking, i servizi finanziari a livello globale escono dalla pandemia completamente trasformati. E le banche, inutile sottolinearlo, non saranno più quelle di solo poco tempo fa.

Nuovi servizi, ma soprattutto una nuova concezione che trasforma il banking in una serie di specialità che possono scomporsi e ricomporsi all’infinito, sfruttando tecnologie che abilitano servizi tagliati su misura sulla...