L'Emilia Romagna cresce con l'export ma il futuro è incerto Nel 2018, l'economia della Regione è cresciuta grazie alle vendite estere e agli investimenti. Con effetti benefici su occupazione e consumi. Ma tra Brexit e dazi, l'eccessiva apertura del sistema pone dubbi sul futuro

Gli incentivi a investire in beni strumentali e l’export che – nonostante non corra più come prima – garantisce, al traino della Germania, performance con ampi margini. Nonostante i dazi, i dubbi e le incertezze, sul piano interno e internazionale, le performance di un’economia strutturata come quella dell’Emilia Romagna si confermano al di sopra della mesia nazionale. È l’indicazione contenuta nel Rapporto Bankitalia sull’economia regionale presentato a fine giugno.

L’export

Secondo il Rapporto, nel 2018 le esportazioni regionali in termini nominali sono aumentate del 5,7%, un dato molto più alto

di quello nazionale (3,1 per cento). L’incremento, che ha mostrato un’intensità simile nelle due parti dell'anno, è stato comunque inferiore a quello del 2017, in un contesto di rallentamento del commercio mondiale.

L’export è aumentato in quasi tutti i principali comparti. In cima, ci sono

meccanica, mezzi di trasporto e prodotti in metallo. Un calo, invece (il primo dopo 9 anni di crescita ininterrotta), per le piastrelle.

L’espansione ha interessato tutti i principali mercati di sbocco e, in misura maggiore, i paesi della Ue. In Germania, principale importatore dalla regione, le esportazioni sono aumentate del 6,5%, come nel 2017, nonostante il rallentamento dell'economia tedesca. E anche con la Brexit – minacciata con “no deal” all’orizzonte – le vendite estere nel Regno Unito sono cresciute sensibilmente. Quello britannico è il 4° mercato estero dell’Emilia Romagna e, in prospettiva, l’uscita del Regno Unito dalla Ue potrebbe avere ripercussioni negative. Al di fuori dell’Unione europea, le vendite all’estero sono aumentate in quasi tutti i mercati.

Il mercato del lavoro

Il numero degli occupati è aumentato dell’1,6%, attestandosi a

poco più di 2 milioni. Anche le ore lavorate sono cresciute (+1,4%) e si è quasi dimezzato il numero di ore di Cassa integrazione.

L’incremento dell’occupazione è stato doppio rispetto a quello medio nazionale e ha intererssato particolarmente la componente dipendente dell’industria. Il tasso di disoccupazione è ulteriormente sceso, al 5,9% e ha riguardato anche i giovani. Di conseguenza, anche l’incidenza dei Neet (i giovani che non studiano e non lavorano) si è ridotta di un punto, al 15,8 per cento.





Le famiglie

Il miglioramento del mercato del lavoro ha favorito la crescita del

reddito disponibile, aumentato nel 2018 del 2% in termini reali, in base a nostre elaborazioni su dati di Prometeia.

È proseguita la crescita delle compravendite di abitazioni. Il sistema finanziario ha accompagnato le esigenze della domanda con politiche creditizie distese. Sono diminuite le operazioni di surroga e sostituzione di mutui che negli anni precedenti erano cresciute sensibilmente grazie soprattutto al calo dei tassi e ad alcune modifiche normative che avevano ridotto notevolmente i costi di transazione.

Nel 2017, ultimo anno per il quale i dati sono disponibili, la spesa

media mensile di una famiglia emiliano-romagnola di due persone, espressa in termini equivalenti, era pari a 3mila euro (2.800 nel Nord Est). Nell'allocazione del risparmio, anche nel 2018 i bassi tassi di interesse hanno favorito l'investimento in strumenti prontamente liquidabili, come i depositi in conto corrente. Dopo anni di forte crescita, si è ridotto il risparmio gestito.