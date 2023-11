L’Emilia-Romagna rallenta la corsa: Pil sceso a +1,2% ed export reale in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

La caduta dell’edilizia dopo lo stop al superbonus e l’effetto depressivo degli alti tassi di interesse presentano il conto anche alla virtuosa economia emiliano-romagnola: il Pil della regione scende al +1,2% nei primi sei mesi del 2023 (era al +5,6% nel primo semestre 2022) e l’attività industriale ristagna per la prima volta dal 2020. Così come calano consumi, prestiti, investimenti.

E pure l’export – da sempre il volàno della crescita di questa terra manifatturiera con un indice di internazionalizzazione doppio rispetto alla media del Paese – segna un timido +2,8%, dopo il +17,8% dell’analogo periodo 2022, il cui merito è tutto dell’inflazione, perché in termini reali anche le esportazioni diminuiscono (-3,1%), tirate verso il basso dalle pessime performance di farmaceutico, ceramica, gomma-plastica, solo in parte compensate dalla corsa di meccanica e moda.

Sono numeri che non lasciano troppo spazio all’ottimismo quelli appena presentati dalla Banca d’Italia nell’aggiornamento congiunturale di metà anno. «Dopo un primo trimestre ancora positivo, il secondo trimestre ha registrato uno stop della crescita e le previsioni per l’ultimo quarto dell’anno e per l’inizio 2024 sono di un ulteriore rallentamento, come nel resto del Paese – commenta Pietro Raffa, direttore della sede di Bologna della banca centrale –. Pesano non solo inflazione (al +6,9% in regione a fine settembre, ndr), tassi di interesse e decelerazione del commercio mondiale, ma anche le incertezze legate alle tensioni geopolitiche».

Per questo l’attuazione del Pnrr e del Pnc (Piano nazionale complementare) – che assieme valgono 6,6 miliardi di euro per i soggetti attuatori emiliano-romagnoli – sarà fondamentale per rimettere in corsa valore aggiunto e bilancia commerciale. La fotografia scattata da Bankitalia, intervistando 300 imprese del territorio tra settembre e ottobre scorso, racconta di un tessuto industriale che solo formalmente cresce: i fatturati aumentano in valori nominali, non reali, e la spesa per investimenti è in contrazione.

Gli ordini calanti non si stanno però traducendo ancora in difficoltà economico-finanziarie per le aziende: l’80% degli imprenditori prevede una chiusura in utile per il 2023, complice anche la liquidità abbondante, che mitiga gli effetti della frenata del credito.