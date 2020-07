L’Emilia Romagna rilancia la Data Valley

Al webinar del Sole 24 Ore “L’Emilia-Romagna che riparte”, il 23 luglio dalle 9.30 (partecipazione gratuita previa registrazione) il presidente della Regione Stefano Bonaccini presenterà il suo piano di investimenti per 14 miliardi di euro in infrastrutture, il New Deal del Sapere e il nuovo Patto per il lavoro.

Ne discuterà con i rappresentanti dell’industria e della finanza: dai vicepresidenti di Confindustria Maurizio Marchesini ed Emanuele Orsini, all’amministratore delegato di Technogym Nerio Alessandri, a Francescio Mutti, azionista dell’azienda di famiglia. Fino ai rappresentati di realtà che hanno generato il modello capitalista emiliano-romagnolo di questi ultimi anni: tra gli altri, il presidente di Coop Italia Marco Pedroni, il presidente di Confindustria ceramica Giovanni Savorani, la presidente del Consorzio Aceto balsamico di Modena Mariangela Grosoli.

