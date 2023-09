L’Emilia-Romagna scommette sulle due ruote

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Abbiamo sempre creduto e investito nel cicloturismo, un settore che ha più che raddoppiato l’utenza nel giro di pochi anni (da 4 a oltre 9 milioni di cicloturisti “puri” tra 2019 e 2022 in Italia secondo i dati Isnart, ndr). Non è un caso se i primi bike hotels sono nati qui in Emilia-Romagna e se oggi siamo in testa per chilometri di strade ciclabili. E ci puntiamo anche per i prossimi anni, a prescindere dal taglio delle risorse prevista nel Pnrr per le ciclovie». Davide Cassani, presidente di Apt servizi Emilia-Romagna ed ex ct della Nazionale di ciclismo, commenta così la scommessa sulle due ruote che la regione ha ulteriormente rafforzato in questo 2023, consacrandosi terra delle Gran fondo di ciclismo, con 12 appuntamenti in agenda, dalla Nove Colli di Cesenatico alle Gran fondo Pantani e Matildica. Un primato nazionale di quasi 9mila chilometri di percorsi in bicicletta per tutti i gusti nelle nove province. E l’attesa per il primo Tour de France che nel 2024 partirà proprio a cavallo dell’Appennino tosco-romagnolo: la Grand Depart Firenze/Emilia-Romagna (con arrivo della prima tappa a Rimini il 29 giugno e a seguire le tappe Cesenatico-Bologna e Piacenza-Torino) sarà una vetrina memorabile su scala mondiale per il territorio, con enormi potenzialità di promozione e ritorno valoriale.

Un connubio vincente tra sport, turismo e business confermato dallo studio appena pubblicato da JFC sull’impatto economico del Tour per la regione e per l’Italia: tra benefici diretti (consumi di beni e servizi), indiretti (spesa complessiva generata dalle imprese coinvolte), quelli indotti (con aumento a cascata di occupazione e consumi), legacy di filiera (ricaduta valoriale sulla filiera del settore bike) e impatto mediatico sulle destinazioni turistiche, il centro ricerche faentino calcola un ritorno di 443 milioni di euro a livello nazionale, di cui circa la metà a beneficio della via Emilia.

Loading...

Numeri che fanno da cornice al prossimo evento internazionale che la Romagna si è aggiudicata, battendo la concorrenza di altre città europee candidate: dal 7 al 10 ottobre prossimi Riolo Terme (Ravenna) ospiterà il Cycle Summit 2023, una quattro giorni sold-out in cui 140 operatori da tutto il mondo visiteranno il territorio e terranno incontri B2B per sviluppare il turismo in bicicletta.