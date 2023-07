L’Enel di Cattaneo chiude il semestre con utili in crescita del 48%

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Enel chiude la prima semestrale firmata da nuovo ad, Flavio Cattaneo, con risultati in netta crescita. Complice la riduzione dei fenomeni che avevano pesato nel 2022 (emergenza idrica e volatilità dei prezzi dell’energia), ma anche una forte attenzione a una efficiente allocazione del capitale e alla riduzione dei costi. Prosegue il trend già evidenziato nel primo trimestre, con ricavi in flessione del 28,2%, a 47 miliardi, per effetto del calo del prezzo dell’energia, ma anche del processo di dimissioni...