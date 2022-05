L’energia affonda i conti con l’estero

Crescita corale che lascia da parte Mosca, dove invece i valori crollano del 51%. Non tanto come detto per effetto delle sanzioni commerciali dirette, che in quel momento colpivano solo una parte limitata delle nostre produzioni ma soprattutto per i vincoli immediati posti sul sistema dei pagamenti e sull'accesso alla piattaforma Swift delle banche russe. Incertezze e blocchi reali che hanno dimezzato le transazioni, con il risultato di dimezzare i valori esportati dall'Italia in Russia a marzo dello scorso anno.

In Europa il quadro è ancora positivo, con un progresso medio dell’export del 32,6%., anche per effetto dei continui ritocchi dei listini.

In media marzo per l’export è quindi un mese ancora positivo, con una crescita mondiale del 28,1%.