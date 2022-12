L’energia delle basi lunari prodotta da un mini reattore nucleare made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un mini reattore nucleare made in Italy per produrre energia per le future basi lunari. Con un orizzonte che arriva alla “successiva” colonizzazione di Marte e dello Spazio profondo. La partita dell'aerospazio parla italiano e vede collaborare in un percorso di progettazione e costruzione di uno Space nuclear reactor, l'Enea e l'Asi, ossia l'Agenzia spaziale italiana.

Orizzonte a 15 mesi

Per i prossimi 15 mesi le due agenzie, sfruttando competenze, infrastrutture e professionalità multidisciplinari presenti nei loro centri (per l'Enea quello di Bologna e Brasimone) lavoreranno per progettare e costruire il mini reattore che dovrà essere “leggero, affidabile e sicuro”.

Dall'analisi dei costi alla roadmap

Compito dei tecnici e ricercatori è quello di delineare le caratteristiche dello Space Nuclear Reactor italiano, e, come sottolineano all'Agenzia d ricerca, identificare «possibili scenari operativi (esplorazione lunare, marziana e dello Spazio profondo), e tecnologie ritenute critiche». Inoltre, tra le attività anche un'analisi costi-benefici calibrati ai differenti scenari d'interesse. E poi la definizione di una roadmap di Ricerca e Sviluppo per le fasi successive.

Reattore sicuro e modulare

«I principi base per la progettazione dello Space Nuclear Reactor sono la modularità, in grado di garantire un facile ampliamento della potenza disponibile, e la ridondanza dei sistemi essenziali per garantire la massima sicurezza del reattore - chiarisce Mariano Tarantino, responsabile della Divisione Enea di Sicurezza e sostenibilità del nucleare -. Particolare attenzione verrà posta alla minimizzazione del peso totale del sistema per rendere possibile il trasporto a bordo di un razzo cargo e l'affidabilità dei componenti, privilegiando, ove possibile, tecnologie mature made in Italy».

La soluzione ai problemi energetici

Una tecnologia, studiata sin dagli anni 50 e utilizzata nello scenario internazionale per sviluppare altri mini reattori che, secondo l'Agenzia spaziale, «potrebbe contribuire a risolvere, sul lungo periodo, i problemi energetici sia nelle fasi di esplorazione di altri pianeti, sia per i viaggi e le «esplorazioni nello spazio profondo».