L’energia frena l’economia valdostana: incide per il 50% sui costi di produzione

L’impatto ha effetti importanti anche perché per l’85 % delle imprese intervistate i rincari possono essere trasferiti solo in parte sui prezzi di vendita e il restante 15% ritiene di non poterlo proprio fare. Questo aspetto ha due conseguenze: la prima è che la maggior parte delle aziende (il 58%) si ritrova a dover fare i conti con la riduzione dei margini di guadagno, la seconda (denunciata dal 31% del campione) è una riduzione della produzione.

Due le strade che le imprese interpellate dalla Confindustria regionale hanno annunciato di voler percorrere per limitare i contraccolpi: da un lato, il 50% del campione annuncia che sarà costretto ad aggiornare con maggiore frequenza prezzi e listini; dall’altro, un 4% delle aziende prevede di investire in tecnologie per aumentare l’efficienza energetica.

«Il contesto economico – sottolinea il presidente di Confindustria Valle d’Aosta Giancarlo Giachino - risulta abbastanza condizionato da fattori come l’incremento dei prezzi delle materie prime e dell’energia che stanno minando la ripresa in atto, anche se le attese degli imprenditori sono ancora positive nonostante questi fattori. Confindustria Valle d’Aosta sta monitorando la situazione e anche la Regione ha promosso un confronto sul caro-energia per trovare soluzioni in grado di supportare le imprese».

Per molte realtà produttive alle bollette più salate si accompagna un livello di ordini elevato: trovare un equilibrio tra i maggiori costi e la necessità di produrre di più non è facile. La Cogne Acciai Speciali ha sottoscritto un accordo con i sindacati per lavorare nel weekend, quando il costo dell’energia è ridotto del 50%, spostando il riposo durante la settimana e riconoscendo un incentivo economico ai 250 operai coinvolti. «Durante gli incontri – dice il segretario regionale della Fiom Cgil Fabrizio Graziola – Cogne Acciai Speciali ci ha spiegato che nel gennaio 2022 ha dovuto fare i conti con una bolletta energetica doppia rispetto a quella dello stesso mese dell’anno prima. Circa 8 milioni di euro contro quattro». Un aggravio impossibile da “dirottare” sui listini dell’acciaio.

Quando, però, al lavoro nel weekend si è aggiunta la richiesta di straordinari è nata una vertenza con i lavoratori che, alla fine, ha portato alla decisione di chiudere in anticipo l’esperienza che sarebbe dovuta durare per 22 fine settimana. «Non è semplice riorganizzare la propria vita se si hanno figli, magari piccoli, o parenti anziani di cui occuparsi. L’azienda lo ha capito» sottolinea Graziola.