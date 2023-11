L’energia da Fusione, ecco come si ricrea il processo che fa brillare le stelle

Ascolta la versione audio dell'articolo

Produrre energia ricreando sulla Terra lo stesso processo in grado di far brillare il Sole e le altre stelle: è questa una delle sfide che il mondo sta affrontando per realizzare una transizione energetica equa e sostenibile.

Il processo di fusione mira a replicare, quindi, lo stesso principio fisico che illumina le stelle e consiste nell’unione di due atomi leggeri, come gli isotopi dell’i­drogeno (deuterio e trizio), che dà origine a un elemento (l’elio) più leg­gero della somma dei due atomi iniziali. Questa reazione libera un’enorme quantità di energia, secondo la famosa equazione di Einstein (E=mc²).

L’energia da fusione potrebbe portare una vera e propria rivoluzione in campo energetico, perché – una volta portata a livello industriale – permetterebbe di generare grandi quantità di energia a zero emissioni e con un processo continuo, sicuro e virtualmente illimitato.

Virtualmente illimitato in quanto il deuterio si ricava dall’acqua di mare mentre il trizio può essere prodotto da una reazione fisica con il litio all’interno del reattore in cui avviene la fusione. Inoltre, la quantità di energia generata in questo processo è immensa: secondo l’International Atomic Energy Agency, la fusione potrebbe generare circa quattro milioni di volte più energia per chilogrammo di combustibile rispetto alla combustione del carbone.

La fusione a confinamento magnetico è infine intrinsecamente sicura perché il processo si estingue spontaneamente nel momento in cui anche una sola delle condizioni necessarie per la reazione di fusione venisse a mancare.



Se nel Sole la fusione è favorita dalle immense forze gravitazionali della stella, sulla Terra è molto difficile da replicare artificialmente. In particolare, per arrivare alla reazione di fusione dovremo raggiungere un compromesso tra forze gravitazionali, alte temperature e tempo di confinamento. Mentre la massiccia forza gravitazionale del Sole, infatti, induce naturalmente la fusione, sulla Terra - senza tale forza - per ottenere la reazione dovremo raggiungere e mantenere una temperatura di oltre 100 milioni di gradi Celsius (circa 10 volte quella del nucleo del Sole). A quel punto, la seconda sfida riguarda il confinamento degli atomi leggeri, che sono in una condizione di materia di plasma, un gas ionizzato, composto dalla miscela dei due isotopi dell’idrogeno che fungono da combustibile. A tali temperature il contatto con le pareti della macchina danneggerebbe il sistema. Occorrono, quindi, potenti campi magnetici che mantengano il plasma in sospensione nel vuoto. In estrema sintesi, questo è il funzionamento di una macchina a confinamento magnetico (MCF, Magnetic Confinement Fusion).

Date le premesse, una delle tecnologie più studiate ed applicate per la fusione a confinamento magnetico è il Tokamak, un acronimo che significa camera in alto vuoto a forma di ciambella (geometricamente un toroide).

L’intera macchina è quindi avvolta da grandi bobine che hanno la capacità di creare forti campi magnetici che, come già descritto, contribuiscono a generare, confinare e sostenere la reazione di fusione.



Eni è stata tra le prime compagnie energetiche a credere nell’energia da fusione. La collaborazione e le sinergie con alcune delle più importanti realtà internazionali ed italiane sono la chiave nello sviluppo di una soluzione tecnologica così sfidante. Eni partecipa attivamente a diversi progetti: dal 2018 è azionista strategico della società Commonwealth Fusion Systems (CFS), lo spin-out del Massachusetts Institute of Technology, con cui collabora per accelerare l’industrializzazione della fusione. Nella roadmap di CFS la realizzazione del primo impianto in grado di immettere energia da fusione in rete, è infatti prevista entro i primi anni del 2030. Inoltre Eni collabora al progetto DTT (Divertor Tokamak Test facility) di ENEA, che mira all’ingegnerizzazione e costruzione di una macchina Tokamak dedicata alla sperimentazione sulla gestione delle grandi quantità di calore che si sviluppano all’interno della camera di fusione, attraverso la validazione di sistemi e componenti. Il progetto è in fase di realizzazione presso il Centro di Ricerche di Frascati (Roma). Si tratta di uno dei più grandi esperimenti scientifici mai realizzati in Italia e rappresenta un esempio virtuoso di partenariato pubblico-privato nel mondo della fusione.