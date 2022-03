L'Energy Compact della Ue fa volare le rinnovabili in tutta Europa

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le utility, e in particolare il comparto delle rinnovabili, volano in tutta Europa in vista dell'Energy Compact che la Ue dovrebbe pubblicare nella giornata di martedì 8 marzo, con le attese misure per combattere l`emergenza energetica in atto. Misure che spaziano dal gas allo sviluppo delle fonti verdi con un comune denominatore: ridurre il più possibile la dipendenza dalla Russia. Con la speranza degli operatori italiani che la situazione «di guerra» possa finalmente portare a uno sblocco della burocrazia sull'installazione di nuovi asset green.

Secondo varie indiscrezioni, il documento comunitario potrebbe includere le indicazioni per la regolamentazione del prezzo del gas (cap), purché limitate nel tempo. Tra i provvedimenti possibili inoltre, ulteriori sostegni alla diversificazione degli approvvigionamenti gas e maggiore utilizzo di Lng, più investimenti rinnovabili e miglioramento dell'efficienza energetica di edifici ed industrie. Anche il tema extra-profitti potrebbe essere incluso nel pacchetto di indicazioni legislative ma di fatto su questo fronte le aziende italiane hanno già pagato dazio (quanto meno in Borsa).

Quali i riflessi di tutto ciò a Piazza Affari? Acquisti su Alerion che in ogni caso viaggia già su multipli elevati considerato il processo per la vendita di una minoranza qualificata pronto a partire. Vola Erg, altro operatore completamente green che nei prossimi mesi presenterà il nuovo piano industriale. In forte rialzo anche Algowatt eInnovatec, specializzata nel fornire soluzione a 360 gradi sull'economia circolare. Sul listino principale Enel è in forte rialzo.

«Le rinnovabili (Erg, Falck Alerion, Enel, A2A, Iren) sono al momento le società che possono beneficiare di un'accelerazione degli investimenti nello sviluppo di capacità rinnovabile: tra le proposte avanzate nei giorni scorsi la possibilità di riconoscere lo status di interesse nazionale ai progetti in modo da accelerare le autorizzazioni», osserva Equita. Per dare uno sguardo all'estero, a Madrid Siemens Gamesa è la migliore, seguita da Iberdrola mentre a Francoforte spicca Rwe; a Parigi corrono Veolia ed Engie. Puntare tutto sulle rinnovabili rende necessaria una elettrificazione spinta del sistema. E' per questo che dopo il balzo di lunedì continua a salire Prysmian a Piazza Affari, stessa performance per Schneider Electric a Francoforte.