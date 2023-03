L’enfasi sulla polarizzazione: è un po’ come decidere di vivere al Polo...

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Un termine che ha scalato la hit parade delle parole più citate (spesso a sproposito) è “polarizzazione”. Complici internet, i social media e gli algoritmi che oggi influenzano diete mediatiche e informative le nostre opinioni non sono mai state così nette, filtrandoci i pensieri in bianco e nero, senza più sfumature né colori. L’enfasi sulla polarizzazione delle opinioni non è per nulla una novità, non per altro perché anche in passato le opinioni tendevano a polarizzarsi, appena toccavano sfere valoriali per noi importanti: dalla politica al lavoro, dall’arte alla fede calcistica (in tal caso si scivola facilmente oltre la polarizzazione delle opinioni, raggiungendo la polverizzazione del pensiero). Ma al netto di questo, è interessante ragionarci, partendo dalle controindicazioni, più cupe del previsto, e atterrando su alcuni rimedi, più divertenti del previsto.

Vivere di estremismi è un po’ come vivere al Polo. Sono assolutamente certo di una cosa, non la metterò mai in discussione, la rendo una fede assoluta senza se e senza ma, e se qualcuno ad si azzarda argomentare delle obiezioni lo metto a tacere? Su quell’argomento, vivi al Polo Sì. Sei assolutamente convinto del contrario? Su quell’argomento, abiti al Polo No. Quando abiti al Polo, la tua mente si abitua a vivere il luogo più arido del pianeta. Invece di essere nutrita con gli infiniti paesaggi possibili alle varie latitudini dei paesi nel mondo, la lasci prigioniera, a battere i denti nel piccolo igloo che le hai costruito.

Loading...

Se uno ci pensa è sconcertante: di quante bellezze del pensiero ci priviamo quotidianamente perché ci ostiniamo a non metterci in viaggio per visitare qualcosa di diverso? Dove la nascondiamo la nostra curiosità quando si toccano certe questioni? Perché diventiamo i carcerieri mentali di noi stessi, rinchiudendoci dentro celle di isolamento?

La prigione di ghiaccio è in fondo rassicurante, permette di offrire alle cose un senso semplice e lampante. Soprattutto, di trovare facilmente dei colpevoli a ciò che non vi piace, e di capire immediatamente come funziona ciò che non hai idea di come funziona.

È paradossale vedere come gli abitanti del Polo Si e del Polo No sono certi di essere persone diversissime, e odierebbero vedersi accomunate su qualcosa. In realtà si rivelano una lo specchio dell’altra, ragionano allo stesso modo, solo da estremi opposti. Solitamente gli abitanti di Polo Sì e Polo No sono individui poco informati sull’argomento, spesso affetti dal famoso “Dunning-Kruger”, ovvero la sindrome in cui una persona che conosce lo l'0,1% di un argomento, crede di conoscerlo e capirlo al 99,9%.