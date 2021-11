«L’engagement sulle emissioni di CO2? Zero risultati. E lo abbiamo dimostrato»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Abbiamo monitorato per quasi dieci anni 6.392 aziende quotate, in tutto il mondo, dove erano presenti investitori istituzionali molto attivi nel fare pressing sul climate change. Il nostro obiettivo era quello di verificare quale impatto avessero avuto questi grandi fondi sulla riduzione delle emissioni di CO2 delle società monitorate. Il risultato? In media è stato pari a zero». Gianfranco Gianfrate è professore di finanza all’Edhec Business School, sede di Nizza. Un passato alla Bocconi, Harvard...