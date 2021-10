L’enorme debito della Cina e il rischio contagio per l’Occidente

CINA – DEBITO DEL SETTORE NON FINANZIARIO Loading...

Proprio la crescita incontrollata dello shadow banking (+660% tra dicembre 2008 e dicembre 2015) è stata tra i fattori che hanno spinto il governo di Pechino ad avviare una politica di deleveraging dell'economia tra fine 2014 e il 2015. L'effetto di questa policy è stato quello di arrestare l'avanzata del debito corporate che infatti negli anni successivi si è mantenuto intorno al 150% del PIL. Questa seconda fase (durata sino a fine 2019) ha visto invece una significativa crescita del debito delle famiglie passato dal 48% al 55,5% del PIL, con una notevole incidenza dei mutui immobiliari. Infine, la fase più recente è quella legata alla risposta allo shock pandemico partito proprio dalla Cina e risulta caratterizzata da un balzo in avanti del leverage in tutti i tre sotto-settori facenti parte dell'economia non finanziaria.

Un boom immobiliare senza precedenti

Il comparto immobiliare è tra quelli che hanno maggiormente beneficiato del rapido accumulo di debito dell'economia cinese. La connessione tra il boom immobiliare e il boom del credito alle aziende risulta evidente confrontando quest'ultimo con i dati del National Bureau of Statistics of China (o NBSC, in pratica l'ISTAT cinese) sugli investimenti immobiliari nel paese (cfr. Figura 5). Le dinamiche delle due grandezze sono ampiamente sovrapponibili.

BOOM IMMOBILIARE E DEBITO CORPORATE IN CINA

Gli investimenti immobiliari, che a fine 2008 erano pari a 471 miliardi di $, nel 2014 avevano superato i $ 1500 miliardi; dopo un modesto rallentamento nel biennio 2015-2016, hanno ripreso a crescere già dal 2017 e a dicembre 2020 hanno raggiunto quota 2166 miliardi di $.Alla base di queste cifre astronomiche vi sono diversi fattori, a partire dalla forte domanda di abitazioni soprattutto nelle città.

Il processo di urbanizzazione ha determinato un flusso eccezionale di individui dalle zone rurali verso quelle metropolitane. Nel 2000 il 64% della popolazione cinese viveva nelle aree rurali; nel 2015 questa percentuale era scesa al 50% circa e oggi è intorno al 38%. Tale fenomeno si è intersecato con un'altra caratteristica peculiare della realtà cinese: l'elevato tasso di proprietà delle case. Tra le grandi economie la Cina è infatti quella con la più alta percentuale di abitazioni occupate dai proprietari (circa il 90%) e oltre il 20% delle famiglie possiede più di una casa, dato superiore a quello di molti paesi sviluppati. Si tratta di abitudini di vita e di investimento che si sono consolidate nel tempo e che riflettono la preferenza dei cinesi per gli investimenti percepiti come poco rischiosi (la sicurezza del “mattone”) rispetto a quelli considerati più azzardati, come ad esempio nel mercato azionario.

Queste dinamiche socio-culturali sono state favorite dagli ingenti afflussi di liquidità dall'estero in contropartita del successo commerciale della Cina nell'arena internazionale. Ma un ruolo determinante ha avuto anche l'abbondanza di credito all'economia da parte del sistema finanziario, favorita da anni di accondiscendenza delle autorità monetarie. Quando il settore immobiliare, estremamente importante per la crescita economica, mostrava segni di rallentamento, la banca centrale (PBOC) interveniva tagliando i coefficienti di riserva obbligatoria delle banche per garantire una copiosa offerta di credito sia alle aziende del settore che alle famiglie, con l'effetto di sostenere i prezzi delle abitazioni (cfr. Figura 6).