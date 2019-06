L’enoturismo può rientrare nel regime forfettario L’opzione è ammessa solo se c’è l’agriturismo come attività principale. Disposizioni anche per lo street food di Gian Paolo Tosoni

L’enoturismo è una attività agricola connessa e può beneficiare del regime forfettario previsto per l’agriturismo. A prevederlo è stata la legge di Bilancio 2018 (205/2017); di recente, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dm 12 marzo 2019, emanato in attuazione del comma 504 della citata legge di Bilancio, il quale ha stabilito gli standard minimi di qualità che devono essere rispettati per l’esercizio dell’attività di enoturismo nonché alcuni chiarimenti circa l’ambito di applicazione delle disposizioni normative e il trattamento fiscale.

Con il termine «enoturismo» si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine. La degustazione del vino può essere accompagnata da cibi freddi ma non è prevista la ristorazione che splafonerebbe nell’agriturismo.

Per poter esercitare queste attività, si deve presentare al Comune di competenza, la segnalazione certificata di inizio attività (Scia). L’esercizio dell’attività richiede il rispetto di norme igienico - sanitarie nonché il rispetto di norme specifiche, contenute nel decreto ministeriale dello scorso marzo 2019. Tra i requisiti da verificare, ad esempio, è richiesta l’apertura settimanale di un minimo di tre giorni, la predisposizione di adeguati strumenti di prenotazione delle visite, l’impiego di personale dotato di adeguate competenze, la presenza di ambienti dedicati e attrezzati, l’utilizzo di calici di vetro o altri materiali idonei a non alternare le proprietà organolettiche del prodotto e altro.

Il regime fiscale

Se l’attività di enoturismo è svolta dal medesimo soggetto che svolge l’attività agricola principale, trovano applicazione le disposizioni fiscali previste dall’articolo 5 della legge 413/1991, ovvero il regime forfettario proprio delle attività di agriturismo.