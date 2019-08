L’epoca dell’acqua fresca ma … A furor di popolo!

Ovvio, allora, che le toghe ed in genere le istituzioni giudiziarie, per non parlare della funzione e del ruolo dell'avvocatura, siano viste con diffidenza e come veri ostacoli per l'attuazione di quel progetto.

Resta da chiedersi come mai quel dispositivo di idee e di norme assai delicato, che attraverso una elaborazione secolare ha prodotto la cultura del processo si stia pericolosamente sgretolando.

Un fenomeno che sta trasformando il processo penale da dispositivo liberale di tutela delle libertà democratiche di ogni cittadino in una macchina repressiva che guadagna consenso solo se produce cautele carcerarie e pene severe.

Sembra essere il tempo di Filocleone che nelle Vespe di Aristofane viveva nell'ossessione dei processi e di giudici smaniosi di conficcare il proprio pungiglione nella carne di un imputato purchessia.

Mentre c'è da sperare che il percorso che ha portato Eschilo dalle Coefere all'Eumenidi, dalla vendetta alla giustizia, non sia stato vano.