L’equilibrio dei fiumi, risorsa fondante della civiltà

Una prima, semplice riflessione sul viaggio gravitazionale dei fiumi (perché di questo si tratta, di percorsi da quote superiori a inferiori dovuti alla forza di gravità), ci porta a considerare la loro vita simile alla nostra: nascono da una sorgente, crescono, si rinforzano esprimendo una giovane vigoria, poi una piena maturità, poi rallentano con un declino e infine raggiungono il termine esistenziale con lo sbocco al mare. Questa particolare manifestazione della vita è stata una fondamentale scoperta per le prime grandi civiltà del pianeta, accompagnandone e caratterizzandone lo sviluppo agricolo, energetico e perfino la cultura e la religione di quei popoli antichi. Da allora e fino a oggi i fiumi hanno rappresentato una pratica ed economica via di comunicazione e di trasporto, per scopi commerciali e turistici.

L’acqua dolce, naturalmente pura e lontana da ogni inquinamento e contaminazione, è fonte provvidenziale per la sete di ogni essere vivente, per le sue stesse funzioni vitali. E anche il cibo, i pesci come le specie agricole e gli animali da allevamento, ha origine da quella risorsa. Il fiume, acqua in movimento, esprime anche energia cinetica, e come tale offre la trasformazione in energia elettrica. L’ingegneria permette con la realizzazione delle dighe di sfruttare questa possibilità. E altre opere di ingegno incanalano i flussi per meglio aumentarne i rendimenti agricoli, e altre ancora costruiscono i ponti per congiungere i territori divisi dalle acque.

Riassumendo tutte queste risorse, si può dire che il fiume ha una rilevante valenza economica, e come tale non va degradato ma preservato e se mai arricchito. Al tempo stesso esiste anche una ricchezza non esprimibile in termini puramente economici delle acque

fluviali, se si vuole una funzione “inutile” ma al tempo stesso senza prezzo: l’ispirazione per le opere d’arte, dalla musica alla pittura, la scultura, la fotografia, la letteratura e ogni altra rappresentazione delle bellezze della natura.