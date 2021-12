L’equilibrio post pandemia va raggiunto con un nuovo modello economico

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

I modelli di equilibrio economico generale sono il cuore della teoria economica e il quadro teorico di riferimento per le previsioni degli scenari dei principali centri di ricerca. Le urgenze di oggi (pandemie, riscaldamento globale) suggeriscono di aggiornare alcune delle loro ipotesi di base che oggi appaiono obsolete.

Nel modello di equilibrio economico generale tradizionale, i consumatori massimizzano la loro utilità soddisfacendo le loro preferenze attraverso la domanda di beni e servizi. L’utilità dei consumatori è costruita generalmente secondo il principio di “autointeresse miope” per il quale si è più felici se aumentano le dotazioni monetarie o la quantità di beni e servizi consumati. Dall’altro lato del mercato c’è una moltitudine di piccoli produttori con la medesima struttura di preferenze che massimizzano il profitto e decidono quanto capitale e lavoro utilizzare per produrre i beni e servizi richiesti dai consumatori.

Loading...

Il “miracolo” di questo modello è che una somma di interessi “egoistici” (quelli dei consumatori e dei produttori) si trasforma in benessere per la collettività attraverso il principio della concorrenza sui mercati (la mano invisibile): i produttori per poter conquistare quote di mercato devono competere sui prezzi a parità di qualità e alla fine in equilibrio gli extraprofitti (ciò che resta dopo aver pagato i fattori della produzione) scompaiono. In questa versione estrema del modello basta seguire i propri istinti e non c’è bisogno di preoccuparsi di fare del bene perché ci penserà il mercato a rimettere tutto in ordine. Se Hobbes aveva bisogno di uno Stato Leviatano per evitare la guerra civile tra gli homo homini lupus, Smith è più ottimista e pensa che la mano invisibile basti.

Questa versione del modello è solo un archetipo di riferimento che lascia necessariamente il campo a un approccio più realista. In molti mercati dal lato dell’offerta si formano infatti monopoli e oligopoli, esistono beni pubblici che il mercato non ha interesse a produrre in modo ottimale (tra di essi salute, sicurezza, istruzione, conoscenza) ed esternalità che le azioni di consumatori e produttori possono generare. Per tutti questi motivi l’equilibrio spontaneo dei mercati non coincide più con l’ottimo socialmente desiderabile. Appare a questo punto un deus ex machina (il pianificatore benevolente che ha a cuore il benessere sociale e dispone di tutte le informazioni e il potere necessari per risolvere il problema) che attraverso tasse o regolamenti riporta il sistema verso l’ottimo socialmente desiderabile.

La storia passata, e ancor più quella recente della pandemia, ci insegna che il lieto fine previsto da questi modelli non si verifica. I pianificatori benevolenti non esistono e al loro posto i responsabili delle istituzioni spesso hanno obiettivi personali che non coincidono con quelli socialmente desiderabili, oppure non hanno le informazioni e il potere necessari per portare il sistema all’equilibrio. L’emergenza pandemica e il riscaldamento climatico sono due mali pubblici globali che ci fanno comprendere come siamo ormai un’unica comunità dove tutto è interconnesso e rendono ancor più vive e drammatiche interdipendenze ed esternalità negative perché bastano comportamenti sbagliati di uno o più attori per produrre danni a tutti gli altri.