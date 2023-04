L’equo compenso per i professionisti è legge

Ambito di applicazione

La legge sull’equo compenso si applica alle prestazioni d’opera intellettuale (articolo 2230 del Codice civile) regolate da convenzioni, svolte anche in forma associata o societaria, verso: imprese bancarie e assicurative; imprese che nell’anno precedente all’incarico abbiano più di 50 dipendenti o ricavi superiori a 10 milioni; pubbliche amministrazioni, con l’esclusione però delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Da una stima effettuata dal Sole 24 Ore e pubblicata lunedì 3 aprile, soggette alla nuova normativa saranno 27mila pubbliche amministrazioni e 51mila aziende private. Una platea che, secondo molti, è ancora troppo ristretta e andrebbe allargata.

Effetti della norma

In base alla legge diventano nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata, così come nulli sono i patti che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.Affette da nullità anche le clausole che consentano al committente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di non riportare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto, di pretendere dal professionista prestazioni aggiuntive senza compenso. Nulla anche la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura.La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto.

L'azione per l'applicazione dell'equo compenso può essere avviata dal professionista o dai consigli degli Ordini o dei collegi; questi ultimi, come anche le principali associazioni che rappresentano le professioni non regolamentate possono proporre anche un’azione di classe.

Il sistema sanzionatorio

Ordini e collegi hanno la facoltà di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione. Non è però prevista un’analoga possibilità per le professioni ex articolo 4/2013. Su questo aspetto sono state sollevate numerose critiche da parte delle professioni ordinistiche che si trovano svantaggiate rispetto ai professionisti senz'albo.