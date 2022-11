L’era dei dipendenti influencer, il tesoro nascosto dei brand

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Oggi la comunicazione interna è come un cubo di Rubik. Ha una pluralità di sfaccettature. Con i social tutto è diventato più difficile perché anche i dipendenti diventano loro stessi protagonisti». Così Adrienne Hoyt, a capo della comunicazione interna in Cnn. Mai come in questa fase storica lo storytelling interno si lega alla moltiplicazione dei canali digitali in un contesto ibrido che abbatte i confini delle organizzazioni. Siamo di fatto in una nuova era segnata dal potere nascosto dei dipendenti, che diventano veri e propri influencer.

A favore della reputazione aziendale

Un tesoro che può accrescere la portata reputazionale dell’azienda. Non a caso la comunicazione ha acquistato sempre di più una strategicità anche per i piani di business, oltre che per quelli di posizionamento. In America una recente ricerca promossa da Staffbase ha coinvolto 1.600 professionisti di comunicazione interna. Per il 69% del campione il lavoro ha acquistato maggiore rilevanza nella propria organizzazione.

Non a caso Mark Zuckerberg, tra le prime azioni intraprese col rebranding in Meta, ha trasformato i dipendenti in Metamates. Il nome è stato coniato da Douglas Hofstadter, docente di scienze cognitive all’Università dell’Indiana. Ed è stato Andrew Bosworth, Chief Technology Officer di Facebook, a raccontare su Twitter come lo slogan faccia riferimento ad una frase adottata in ambito navale.

Influencer al lavoro

«I clienti non vengono prima. I dipendenti vengono prima di tutto. Se ti prendi cura dei tuoi dipendenti, loro si prenderanno cura dei clienti». Così ha detto Richard Branson, a capo di Virgin. Non è una novità. A scommettere su questa narrazione già nel lontano 1972 è stato l’economista Philip Kotler, che sosteneva come il marketing fosse diventato rilevante per tutte le aziende nelle loro relazioni con il pubblico interno, non solo con i clienti. Ma oggi, tra social e stream video, in che modo inserire nel flusso di comunicazione quei collaboratori diventati influencer?

A riflettere sul tema è il Centre for employee relations and communication dell’Università Iulm di Milano con una ricerca incentrata sul ruolo degli internal influencer e sulle strategie di employee ambassadorship. La tesi è che gli stakeholder ritengono che i comportamenti di comunicazione dei collaboratori di un’azienda siano più autentici delle comunicazioni ufficiali di quella stessa realtà. «Certamente la pandemia - afferma Alessandra Mazzei, Direttrice del Centre for employee relations and communication dell’Università Iulm - ha rappresentato un punto di svolta. Il distanziamento ha fatto emergere la rilevanza delle relazioni e della comunicazione. Elementi connettivi dei sistemi organizzativi dati per scontati hanno mostrato la propria forza e vitalità quando la realtà fisica si è diradata. Così sono aumentate le richieste di supporto pervenute agli uffici di comunicazione interna».