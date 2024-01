L’Erbolario accelera all’estero e sbarca in Armenia, Kazakistan e Georgia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Erbolario accelera la sua espansione e arriva in Armenia, Kazakistan e Georgia, tre mercati che negli ultimi anni stanno conoscendo un’interessante fioritura economica. L’azienda cosmetica, che nel 2023 ha festeggiato il suo 45° anniversario e registrato un aumento delle vendite del 28%, da alcuni anni sta potenziando la sua presenza all’estero, puntando in particolar modo ai mercati emergenti.

In Armenia ha inaugurato un corner presso la prestigiosa catena di profumerie MARY e sarà a breve presente in tutti i suoi 10 punti vendita.In Kazakistan ha aperto un corner ad Almaty, capitale commerciale del paese,presso la catena cosmetica Beauty Mania con l’obiettivo di espandersi in tutti i negozi del retailer. In Georgia, invece, l’insegna è presente, già da marzo scorso, in tutti i 19 punti vendita della catena di profumerie Icy Paris.

«Grazie al lavoro svolto negli ultimi mesi in collaborazione con i distributori locali, oggi i prodotti L’Erbolario sono presenti presso i retailer più esclusivi di Armenia, Kazakistan e Georgia: tre nazioni che rappresentano un interessantissimo mercato - afferma Luigi Bergamaschi, alla guida del marchio cosmetico insieme alla sorella Giulia e ai genitori Franco Bergamaschi e Daniela Villa -. I miei genitori sono stati pionieri in Italia della cosmetica di derivazione vegetale e oggi, a 45 anni di distanza, il settore è in continua espansione. Per questo già da diversi anni ci siamo rivolti al mercato internazionale con ottimi risultati: siamopresenti in 40 paesi esteri e abbiamo in cantiere tanti progetti per espanderci ulteriormente nel 2024».