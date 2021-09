L’Erbolario accelera all’estero e sbarca in Giappone

1' di lettura

Continua l’espansione all’estero de L’Erbolario che arriva in Giappone. Il brand italiano di cosmetica naturale ha infatti da poco inaugurato un negozio nel centro commerciale Yurakucho Marui nel quartiere di Ginza a Tokyo. Un importante traguardo per l’azienda lodigiana che da piccola erboristeria artigiana è cresciuta fino a diventare una azienda protagonista del mercato italiano della fitocosmesi 100% made in Italy.



«Dopo vari mesi di lavoro di preparazione in costante collaborazione con il nostro distributore e il nostro ufficio di Regulatory - spiega Andrea Gruber, export manager de L’Erbolario - siamo riuscitii a inaugurare il nostro primo flagship giapponese. Contemporaneamente è stato lanciato il sito e-commerce gestito sempre in collaborazione con il nostro partner locale. Si tratta di un primo punto vendita a cui ne seguiranno altri nei prossimi mesi, e a cui si affiancherà una distribuzione presso altre catene di retailer operanti nel settore cosmetico. Siamo fiduciosi che l’apertura di questo mercato dall’altissimo potenziale e dalla grande visibilità permetterà al nostro marchio di crescere ulteriormente in Asia e in generalesui mercati esteri».

Oggi il marchio è rappresentato da 4.800 punti vendita in Italia e 190 Negozi in franchising, di cui 16 all’estero, ed è distribuito in 45 Paesi nel mondo.