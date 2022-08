L’Erbolario accelera la sua espansione all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continua il piano di espansione all’estero de L’Erbolario. L’azienda cosmetica di Lodi inaugura infatti due punti vendita in Polonia: a Varsavia, all'interno della galleria

commerciale Fabryka Norblina e a Danzica nel Centro Commerciale Forum. Salgono così a 13 gli store del marchio in franchising in Europa.



La galleria commerciale Fabryka Norblina di Varsavia - dove lo store L’Erbolario si estende su una superficiedi 65 mq - è uno spazio multiesperienziale dedicato all'arte, al food e alla sostenibilità. Il Centro Commerciale Forum di Danzica situato a pochi passi dal centro storico della città, invece, ha un assortimento di quasi 200 tra negozi, ristoranti e caffè,con un numero di circa 10 milioni di visitatori all'anno: può essere considerata una vera attrazione della città baltica. Il punto vendita ha un'estensione di 44 mq.

Le due aperture della Polonia, che fanno salire a 13 gli store dell’azienda in franchising in Europa,s'inseriscono all'interno di un piano retail internazionale in continua espansione: «I nostri sforzi, in questo momento, sono quelli di consolidare e rafforzare lo sviluppo del brand nei mercati in cui siamo attualmente distribuiti - dichiara Andrea Prange amministratore delegato L'Erbolario Franchising -. E la Polonia è uno di questi: un mercato solido che apprezza i nostricosmetici 100% made in Italy. Abbiamo in cantiere ulteriori aperture per rendere la nostra presenza su questo mercato sempre più forte e capillare».