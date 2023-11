L’Erbolario chiude l’anno con cinque nuovi punti vendita

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’Erbolario si avvia a concludere il 2023, anno in cui ha festeggiato 45 anni

di attività, con il raggiungimento di nuovi traguardi. Nel mese di novembre l’azienda lodigiana di cosmetica vegetale, ha inaugurato 4 negozi a insegna in altrettante

città: a Milano presso Merlata Bloom, il centro commerciale più grande d’Europa nel cuore del capoluogo lombardo; a Roma in viale Libia 28, arteria dove si concentrano le attività commerciali del quartiere Africano; a Fiume Veneto presso il centro commerciale Gran Shopping Granfiume, punto di incontro e di riferimento per lo shopping e lo svago della provincia di Pordenone; a Catania presso il centro commerciale Katanè, situato a nord della città, tra il golfo e l’Etna. A questi si aggiunge la prossima apertura, domenica 3 dicembre, di un nuovo punto vendita a Firenze, all’interno della Stazione di Santa Maria Novella.

Sale così a 176 il numero dei punti vendita L’Erbolario presenti in Italia, a cui si aggiungono 16 negozi all’estero, per un totale di 192.I nuovi spazi sono concepiti secondo le caratteristiche tipiche dei negozi del marchio, con un’esposizione di tutta la gamma dei prodotti: dalle linee profumate ai trattamenti perviso, corpo e capelli, fino ai solari e ai prodotti per bambini, ai profumatori per ambienti e tessuti.Accanto ai cosmetici, è presente la ricca proposta di Erbamea, sister company de L’Erbolario specializzata nel fitoterapico.

E, in occasione dello shopping natalizio, le ultime novità cosmetiche del brand, come la collezione profumata Alba in Asia, ispirata alla grazia del fiore di loto, la collezione Notte a Tangeri che attinge all’immaginario da sogno del Marocco e un nuovo Calendario dell’Avvento – a celebrazione del 45° anniversario – che ricostruisce in miniatura la sede aziendale di Lodi immersa nel suo giardino, e quattro nuovi Segreti di Bellezza, confezioni regalo racchiuse in eleganti scatole in latta riutilizzabili e decorate con grafica floreale.

Anche per i nuovi punti vendita sono attivi i servizi Clicca & Prenota e Ritiro in Negozio sviluppati per offrire ai clienti nuove possibilità diacquisto sfruttando la sinergia tra negozi fisici e web. Il servizio Clicca & Prenota permette infattidi prenotare i prodotti preferiti online per acquistarli nel negozio selezionato in sole due ore; il servizio Ritiro in Negozio consente invece di pagare online e ritirare poi i prodotti nel punto vendita scelto.