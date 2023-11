L’Erbolario è la Migliore Insegna 2024 secondo Altroconsumo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’Erbolario è la Migliore Insegna 2024 secondo la quarta edizione dell’indagine promossa da Largo Consumo e realizzata da Ipsos su 124 insegne con 6.000 interviste, sostenuta dalla retail community e supportata dalle associazioni di categoria, che offre una misura della qualità dell’esperienza percepita dai clienti, dall’offerta al punto vendita al servizio fino a personale di vendita e customer experience.

Il premio assoluto è andato a L’Erbolario, azienda cosmetica di Lodi, che si è aggiudicata anche il premio della categoria Erboristerie e quello speciale per la Migliore relazione col cliente non food; mentre la catena di profumerie Marionnaud ha vinto nella categoria Beauty e Tigotà per i Drugstore.

«Ricevere questi due riconoscimenti è per noi la la conferma che per i consumatori L’Erbolario è sinonimo di un’esperienza di acquisto eccellente per tanti aspetti, dalla qualità del prodotto fino alla cortesia e alla preparazione delle nostre consulenti agli acquisti – commenta Franco Bergamaschi, fondatore del marchio –. Il riconoscimento come Migliore relazione con il cliente non food ci conferma inoltre quanto il nostro mantra, “il cliente viene prima di tutto” risulti sempre vincente».

Il riconoscimento speciale di Miglior retailer omnichannel è andato, invece, a Douglas, la catena di profumeria presente in 19 Paesi con una rete di 1.800 store. «Questo riconoscimento è per noi una conferma che stiamo percorrendo la strada giusta sulle strategie multichannel - spiega Fabio Pampani, presidente e deo della regione Sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo) di Douglas -. Gli anni appena trascorsi ci hanno permesso di conoscere più a fondo la nostra clientela, le abitudini di acquisto, le esigenze e i trend. Ascoltando in profondità questi aspetti e proponendo soluzioni di servizio il più possibile flessibili e applicabili su più canali, stiamo riscontrando grande gradimento. Nel nostro settore stabilire rapporti sempre più stretti con i clienti fornendo consulenza, interazione, ascolto, servizi, flessibilità massima nei pagamenti, ci permette di diventare un importante punto di riferimento nell’acquisto di chi sceglie il meglio per sé. Impieghiamo importanti risorse per questa finalità che spaziano dalla formazione a tutti i livelli alle soluzioni digitali».