L’eredità di Draghi a Lagarde: un bazooka pronto all’uso Il consiglio direttivo della Bce, e Mario Draghi in procinto di passare la mano a Christine Lagarde, dovranno dimostrare ai mercati di saper dare risposte e di saper trovare soluzioni di fronte alle sfide dell’economia e della finanza globali di Isabella Bufacchi

4' di lettura

L’inflazione che non converge ma si allontana dall’obiettivo vicino al 2% e il rallentamento economico che persiste nel terzo trimestre con la Germania più vicina alla recessione tecnica; le incognite geopolitiche che restano irrisolte ma con la no-deal Brexit in alto mare, con il dialogo a singhiozzo tra Usa-Cina che però ora riprende e con un’Italia meno imprevedibile.

L’avversione al rischio sul mercato si è lievemente attenuata rispetto a questa estate ma permangono le aspettative per il varo di un pacchetto di nuove misure di politica accomodante nell’area dell’euro. E poi ancora: i margini di discontinuità della nuova presidenza sotto il segno di Christine Lagarde; il check-up degli strumenti non convenzionali per la messa a punto della cassetta degli attrezzi; la controversia in corso sugli effetti collaterali. E non da ultimo, i falchi che sono più riottosi del solito, intenzionati a uscire da quell’angolo dove sentono di essere stati tenuti fin troppo a lungo.

Di tutto questo il consiglio direttivo della Bce dovrà tener conto giovedì 12 settembre e pur tuttavia dimostrare ai mercati di saper dare risposte e di saper trovare soluzioni, in una riunione dove tra le tante attese, quella più grande è riposta ancora una volta su Mario Draghi, e sulla sua capacità - finora comprovata - di trovare la maggioranza in Consiglio per affermare e riaffermare la potenza della Bce di fronte a qualsiasi sfida: che sia deflazione o inflazione troppo bassa, rottura dell’euro, crisi dei debiti sovrani, e da ultimo la scarsa fiducia dei mercati nella “tool box” senza il sostegno di adeguate politiche fiscali espansive.

Ampia, tanto quanto i problemi sul tavolo, è la gamma delle decisioni che saranno valutate dal consiglio direttivo il 12 settembre e che il mercato ha, con forte volatilità, freneticamente scontato sull’interbancario e sui rendimenti dei bond nelle ultime settimane. Tenuto conto che la politica monetaria della Bce resta impostata sulla massima flessibilità di intervento, per reagire con tempestività alla congiuntura, il ventaglio sulle possibili mosse in esame è molto articolato: modifica della forward guidance, per renderla più incisiva e più vicina alla simmetria dell’obiettivo di inflazione, per orizzonte e portata; taglio del tasso delle deposit facilities ora a -0,40%, accompagnato da misure attenuanti per le banche, sollecitate a gran voce dai falchi ma senza impatto da game changer; ritocco, per quanto tra le misure poco probabili, alla terza serie dei prestiti mirati TLTRO in avvio a settembre, per renderli più generosi e complementari all’eventuale tiering per le banche; lancio immediato o quasi di un nuovo programma di acquisti netti di attività (tra i 15-20 miliardi al mese) con apertura a ritocchi sulle modalità di funzionamento.

Saranno presentati i risultati dei comitati pertinenti che sono stati incaricati dall’ultimo Consiglio «di esaminare possibili opzioni, fra cui modalità atte a rafforzare le indicazioni prospettiche in merito ai tassi di interesse di riferimento, misure di attenuazione, come l’elaborazione di un sistema a più livelli per la remunerazione delle riserve, e possibili opzioni riguardo a dimensioni e composizione di eventuali nuovi acquisti netti di attività».