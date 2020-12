L’eredità ideale di Giampaolino di Luigi Caso

3' di lettura

Luigi Giampaolino, presidente emerito della Corte dei Conti scomparso lo scorso 2 novembre, lascia una “eredità” importante al dibattito sulla gestione amministrativa, sui controlli e sulla semplificazione, che appare ancora più significativa nell'attuale scenario che vede ingentissime risorse nazionali e comunitarie messe in campo per supportare la ripresa. Giampaolino è stato innanzitutto un giurista “a tutto tondo”: magistrato ordinario e poi della Corte dei conti, Capo di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo di prestigiosi Ministeri, Presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e della Corte dei conti.

Un tema al quale dedicò gran parte delle sue riflessioni fu la lotta alla corruzione o, come pure amava dire, alla “mal'amministrazione”, intesa come fenomeno di portata più ampia e più lesiva della prima, in quanto ricomprendente anche il fenomeno del malgoverno delle risorse finanziarie pubbliche. Scopo di tale azione di contrasto non doveva essere solo la repressione dei reati ma anche la liberazione di energie vitali compresse, che potessero aiutare lo sviluppo dei mercati, restaurare una piena concorrenza tra i soggetti operanti e favorire situazioni di emersione delle attività economiche a beneficio anche del sistema generale della fiscalità.

Giampaolino individuava, quali ulteriori rimedi contro una simile emergenza, quattro “pilastri”: la trasparenza, la semplificazione, il controllo collaborativo, l'etica.

Molto originale era il suo approccio di al tema della semplificazione, la cui realizzazione, nella sua lettura, imponeva anche la soluzione del problema dell'iper regolamentazione, cui imputava l'irrigidimento e l'eccessiva burocratizzazione dell'ordinamento, esiziale soprattutto in quei settori –in particolare quello dei contratti pubblici - caratterizzati invece da un mercato dinamico che richiedeva (e richiederebbe ancora) strumenti normativi snelli e di agevole applicabilità. L'altra faccia del medesimo problema, che ad avviso di Giampaolino minava i rapporti tra poteri dello Stato e ledeva anche la riserva di amministrazione, era quello della invasività giudiziaria, con la ricorrente tentazione della sostituzione del giudice all'amministrazione.

La riflessione sui controlli gli imponeva necessariamente una profonda analisi del ruolo e della missione della Corte dei conti. Lucidamente, collocò la Corte all'interno del nuovo assetto ordinamentale, caratterizzato dal continuum Unione europea - Stato - Autonomie territoriali, come istituzione che tutte le attraversa e che attua la funzione di garanzia del corretto uso delle risorse pubbliche (comprese quelle di provenienza comunitaria). Una visione questa, che metteva in luce la storia della Corte dei conti come istituzione complessa che, pur nell'immutato rispetto del suo compito originario - provvedere cioè che il Potere politico ed amministrativo renda il conto del proprio operato ai cittadini, specie nel campo finanziario, e che rispetti la legge – si era dimostrata capace di adattarsi a tutte le mutazioni dell'ordinamento costituzionale e del più vasto quadro normativo sovranazionale, fino a diventare elemento indispensabile di un compiuto sistema democratico e punto di riferimento europeo ed internazionale nei processi di governo della finanza pubblica.

Figlia di questa sua visione ordinamentale e delle profonde riflessioni sull'azione dell'amministrazione e sulla missione della Corte, intesa come non solo custode della legalità ma anche educatrice, in senso maieutico e conformativo, della pubblica amministrazione, è la normativa introdotta con il decreto legislativo 174 del 2012, che ha rappresentato un momento di cambiamento notevole nella pur lunga storia della Corte dei conti. Il decreto comportò non solo un rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, con l'introduzione in particolare del giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione e di un referto sulle leggi di spesa regionali nonché con l'estensione alle Regioni dei controlli di regolarità finanziaria e contabile sperimentati negli Enti locali, ma anche un rafforzamento dei controlli nelle Province e nei Comuni, con la verifica della legittimità e regolarità delle loro gestioni e del funzionamento dei controlli interni, e con un'articolata “proceduralizzazione” delle misure volte a conseguire e preservare il riequilibrio finanziario pluriennale (il c.d. predissesto) in caso di squilibri strutturali di bilancio tali da provocare il dissesto dell'ente locale. Evento quest'ultimo che, nella visione di Giampaolino, era da considerarsi assolutamente eccezionale, dovendo l'azione della Corte mirare soprattutto a guidare l'ente lungo un percorso di risanamento.

Ma nessuna di queste intuizioni avrebbe trovato attuazione se, a renderle vive e feconde, non ci fosse stata la forte tensione etica che animava tutta la riflessione di Giampaolino. In più occasioni ricordava, infatti, la necessità di “spendere un impegno anche personale per dare un maggiore senso civico a tutta la classe dirigente e una migliore diffusione di comportamenti virtuosi, rispettosi delle norme e improntati alla massima considerazione del bene comune”. Una spinta valoriale che deve continuare ed espandersi.

Luigi Caso è Consigliere della Corte dei Conti. Il presente contributo è un estratto di un più ampio intervento che sarà pubblicato nel prossimo numero della Rivista della Corte dei Conti



Loading...