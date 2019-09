L’eredità di Tria: un piano di tagli da 6-7 miliardi

Dalla platea le domande del pubblico accreditano l’immagine di un ministro baluardo contro le derive “assistenziali” e antieuropee dei due partiti al governo. Inevitabile la domanda sulle dimissioni di cui tanto volte si è parlato. «In quel momento - risponde Tria - con lo spread schizzato in alto io mi sono trovato per un caso della storia a rappresentare la stabilità per l’Italia e ho pensato sarebbe stato peggio se mi fossi tirato indietro». Aggiunge però che «a conti fatti reddito di cittadinanza e quota 100 sono costati meno degli 80 euro decisi da Renzi a un mese dalle elezioni».

LEGGI ANCHE / «Green new deal», tassa sui voli e bonus casa: la manovra di Conte

Poi c’è il dramma italiano degli investimenti che non decollano. «Bene la posizione del nuovo governo che punta alla flessibilità Ue per gli investimenti verdi - dice Tria - ma, senza nessuna polemica, voglio ricordare che il problema non è restringere il campo degli investimenti ammessi alla flessibilità, ma farli partire davvero. A giugno e luglio ho battuto i pugni sul tavolo ricordando che se non corriamo con gli investimenti per cui l’Europa ci ha dato 4 miliardi di flessibilità, il prossimo anno la flessibilità non ce la daranno. Ci sono 87 miliardi di fondi previsti dalle leggi per investimenti e fermi. Ho proposto di mettere mano all’abuso di ufficio che paralizza la burocrazia e mi è stato risposto che bisogna fare un accordo con le Procure». Quanto al codice degli appalti, «in un anno non è successo nulla e sarebbe bastato tornare alla direttiva Ue come ho proposto».

GUARDA IL VIDEO / Conte: priorità manovra è evitare aumento dell'Iva

L’Europa? Sta perdendo peso nella partita globale. «La guerra tecnologica l’ha quasi persa rispetto a Usa e Cina ed è in crisi il modello di sviluppo tedesco puntato tutto sull’export». Servirebbero politiche capaci di aumentare la competitività e la convergenza fra Paesi, una politica industriale e investimenti. «All’Italia serve, più che una politica che ci consenta di fare più investimenti in deficit, una politica espansiva europea in cui tutti spendano di più, portando benefici anche alla nostra economia».